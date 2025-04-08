經濟部諮詢專線1天半接400餘通 逾半關切對等關稅衝擊

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（中央社記者高華謙台北8日電）因應美國對等關稅衝擊，行政院提出各式支持方案。行政院今天說，昨天至今天下午2時，經濟部中小及新創企業署馬上辦服務中心服務專線共進線424通，其中針對美國關稅措施共231通、中小微企業貸款87通等。

行政院今天透過新聞稿表示，行政院秘書長龔明鑫今天奉行政院長卓榮泰指示，前往經濟部中小及新創企業署馬上辦服務中心，視察因應美國關稅出口供應鏈支持方案的諮詢專線辦理情形，了解諮詢民眾需求。

中小及新創企業署表示，昨天至今天下午2時，馬上辦服務中心服務專線共計進線424通，其中針對美國關稅措施共231通、中小微企業貸款87通、青創貸款58通、法律諮詢4通、債權債務協商14通、疫後振興貸款5通及資金週轉7通、30人以下中小微企業數位人培補助18通。

中小及新創企業署說，馬上辦服務中心提供因應專線，預計每天可處理1000通來電。同時另有智能客服提供24小時服務，提供民眾最即時諮詢和協助。

經濟部中小及新創企業署長李冠志表示，統計今天上午至中午止，半數來電民眾都關切美國關稅的影響，政府有什麼樣的協助方案，另外半數都是在問政府對於金融支持、財務還有資金周轉措施內容；對於非上班時間的來電，也有智能客服接聽，以滿足民眾即時需求。

李冠志強調，目前來電洽詢的民眾尚未達到高峰，但服務中心已進行壓力測試，人工客服和智能客服都持續加強，以因應屆時各項措施申請辦法公布後的諮詢人潮。

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龔明鑫轉達卓榮泰指示，請經濟部根據每天進線滾動調整，準備好充足人力，對於民眾關切內容，要第一時間用最快速度答覆。

龔明鑫轉達，卓榮泰非常重視諮詢專線，並強調這是了解民眾需求的第一線管道。過去COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間辦理紓困振興經驗，諮詢專線除了提供政府因應措施說明，最重要的是第一線聽取民眾需求，因此對每個進線都要確實接聽並完成紀錄，每天彙整供相關業務主管機關進行滾動調整參考依據。（編輯：林興盟）1140408