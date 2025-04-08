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經濟部諮詢專線1天半接400餘通 逾半關切對等關稅衝擊

2025/4/8 19:40（4/8 20:21 更新）
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經濟部外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北8日電）因應美國對等關稅衝擊，行政院提出各式支持方案。行政院今天說，昨天至今天下午2時，經濟部中小及新創企業署馬上辦服務中心服務專線共進線424通，其中針對美國關稅措施共231通、中小微企業貸款87通等。

行政院今天透過新聞稿表示，行政院秘書長龔明鑫今天奉行政院長卓榮泰指示，前往經濟部中小及新創企業署馬上辦服務中心，視察因應美國關稅出口供應鏈支持方案的諮詢專線辦理情形，了解諮詢民眾需求。

中小及新創企業署表示，昨天至今天下午2時，馬上辦服務中心服務專線共計進線424通，其中針對美國關稅措施共231通、中小微企業貸款87通、青創貸款58通、法律諮詢4通、債權債務協商14通、疫後振興貸款5通及資金週轉7通、30人以下中小微企業數位人培補助18通。

中小及新創企業署說，馬上辦服務中心提供因應專線，預計每天可處理1000通來電。同時另有智能客服提供24小時服務，提供民眾最即時諮詢和協助。

經濟部中小及新創企業署長李冠志表示，統計今天上午至中午止，半數來電民眾都關切美國關稅的影響，政府有什麼樣的協助方案，另外半數都是在問政府對於金融支持、財務還有資金周轉措施內容；對於非上班時間的來電，也有智能客服接聽，以滿足民眾即時需求。

李冠志強調，目前來電洽詢的民眾尚未達到高峰，但服務中心已進行壓力測試，人工客服和智能客服都持續加強，以因應屆時各項措施申請辦法公布後的諮詢人潮。

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龔明鑫轉達卓榮泰指示，請經濟部根據每天進線滾動調整，準備好充足人力，對於民眾關切內容，要第一時間用最快速度答覆。

龔明鑫轉達，卓榮泰非常重視諮詢專線，並強調這是了解民眾需求的第一線管道。過去COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間辦理紓困振興經驗，諮詢專線除了提供政府因應措施說明，最重要的是第一線聽取民眾需求，因此對每個進線都要確實接聽並完成紀錄，每天彙整供相關業務主管機關進行滾動調整參考依據。（編輯：林興盟）1140408

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行政院秘書長龔明鑫視察因應美國關稅出口供應鏈支持方案的諮詢專線辦理情形，了解諮詢民眾需求。（中央社檔案照片）
行政院秘書長龔明鑫視察因應美國關稅出口供應鏈支持方案的諮詢專線辦理情形，了解諮詢民眾需求。（中央社檔案照片）
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