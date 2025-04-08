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對等關稅來襲 國發會3措施助企業轉型掌握民主供應鏈商機

2025/4/8 19:25（4/8 19:59 更新）
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圖為貨櫃船停靠高雄港區進行貨櫃裝卸作業。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）美國總統川普2日公布對等關稅，對台灣稅率達32%，恐對產業造成嚴重衝擊。國發會端出強化產業優勢、激勵創新與投資、優化投資環境3大中長期措施，協助傳統產業及中小微企業轉型升級並開拓市場，掌握民主供應鏈商機。

立法院經濟委員會9日邀請經濟部長郭智輝及國發會主委劉鏡清就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告，國發會書面報告今天出爐。

國發會報告指出，美國2日宣布對等關稅措施，牽動各國經貿政策調整，主要國家恐相應提高貿易壁壘，降低全球經濟效率。世界貿易組織（WTO）表示，2025年全球貿易量將由成長3.2%轉為衰退1%；國際貨幣基金組織（IMF）也指出，美國加徵關稅將對全球經濟構成重大風險。

國發會坦言，台灣為外貿導向的國家，美國對台灣加徵32%關稅，勢必造成重大影響；短期因應美國關稅，行政院已提出新台幣880億元的支持方案，中長期則將透過強化產業優勢、激勵投資與創新、優化投資環境3策略，協助產業調整供應鏈結構，掌握民主供應鏈商機。

強化產業優勢方面，國發會說明，非紅供應鏈逐漸形成新商機，政府將協助國內傳統產業及中小企業建構相關能力，以拓展海外通路並打造民主供應鏈。

針對戰略性產業，如半導體領域可強化本土設備、材料供應鏈，並加速矽光子、量子運算、自主化機器等前瞻關鍵技術創新，國發會希望由以大帶小方式，讓中小企業強化產業競爭優勢，並深化與經貿友好國家技術與投資合作。

至於傳產與中小微企業，國發會表示，將以強化數位拓銷與研發、提升企業AI競爭力、協助成立產業控股、推動產業再造基金等方式，強化國內產業競爭力，提高產業附加價值。

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優化投資環境方面，國發會表示，將擴大「投資台灣3大方案」，規劃延長至2027年，調整資格要件包括擴大適用全球台商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備AI運用元素。另外，研議調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度與提高融資優惠利率。

國發會強調，因應美國對等關稅衝擊，行政院除了提出880億元的出口供應鏈支持方案，行政院長卓榮泰也已指示行政院經濟貿易談判辦公室，向美國嚴正交涉，希望透過更多溝通，盡最大程度的努力減少衝擊，維護產業利益。（編輯：楊蘭軒）1140408

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