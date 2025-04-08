美國關稅重擊 經部估手工具、水五金等短期獲利下滑

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（中央社記者劉千綾台北8日電）全球經濟恐受美國總統川普對等關稅風暴重擊，經濟部評估，台灣扣件業、中小型工具機及產業機械將會受到影響，手工具、水五金等產品預期短期獲利下滑；汽車零組件遭徵25%關稅，但因產品驗證輸銷約需1年作業時間，短期仍會繼續出口，中長期可能影響國內生產製造。

美國總統川普宣布對包括全球多國實施對等關稅政策，4月5日起對約180個全球所有國家、所有產品，除原有稅率以外，一律加徵10%關稅。自4月9日起，上述180個國家中貿易逆差較多的57國，除原有稅率以外，另加徵個別國家對等關稅11%至50%不等之稅率，其中對台課徵稅率高達32%。

經濟部長郭智輝明天出席立法院經濟委員會就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢。

根據經濟部提交報告內容顯示，經濟部表示，113年台灣對美國出口達1114億美元，占總體出口23%，主要出口到美國的前30大產品，占台灣出口到美國總值的72%，主要以資通訊、電子零組件為主，占對美出口達65.4%，其餘汽車零組件、扣件、機械零件、自行車、運動器材、家具、塑膠製品等傳統產業產品約占5.8%。

美國對等關稅風暴來襲，經濟部初步評估相關產業受影響情形，其中鋼鋁及其製品加徵25%與其他對手國一致，可與其他對手國公平競爭；扣件業會受到影響，手工具、水五金稅率是32%，預期短期獲利下滑。

運輸工具方面，經濟部表示，自行車加徵32%，整車影響有限、零組件部分影響持續評估中；汽車零組件遭徵25%關稅，但因產品驗證輸銷約需1年作業時間，短期仍會繼續出口，中長期可能影響國內生產製造。

機械產品關稅加徵32%，經濟部評估，中小型工具機及產業機械將會受到影響。

重機電及電線電纜產品方面，經濟部指出，部分重機電因為需要取得認證，所以短期較難被取代；電線電纜以內銷為主，影響程度將持續觀察。

至於石化、塑膠及橡膠，經濟部評估，石化及橡膠製品輸美金額較少，影響有限；塑膠製品部分產品對美國的依賴程度較高，預期會影響競爭力。

此外，經濟部指出，運動器材會面臨到品牌客戶洽談成本轉移的壓力；家具因為市場競爭的對手關稅較台灣高，受影響程度持續關注。部分輸美家電業者，競爭對手為美國當地廠商，加徵關稅將影響產品競爭力

經濟部表示，醫材適用32%關稅，成本增加影響廠商獲利；藥品暫時豁免，關稅尚待後續評估。

同時，一般化學將面臨32%關稅，經濟部表示，造紙因為輸美占比較低，衝擊有限；染料或顏料主要外銷市場是在東南亞，加工後輸到美國，可能會有間接影響；化妝品部分，客戶無法完全吸收提高關稅成本，預期利潤可能會被壓縮。

經濟部表示，台灣已經組成談判小組，由行政院副院長鄭麗君領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會，以及學界、業界。談判關稅可以比照美加墨自貿協定，從台美雙方「零關稅」開始談起，全力爭取改善對等關稅，且擴大對美採購以降低貿易逆差， 行政院已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計畫。

為因應針對美國客戶中止訂單或展延訂單交期，經濟部表示，國內傳統產業或中小企業業者短期內將有資金周轉困境，經濟部將與金管會合作，透過銀行公會呼籲協調各銀行，提供受影響業者貸款本金展延，暫不緊縮銀根，防止業者因資金周轉不靈而影響持續經營。

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美國加徵關稅所帶來的重大挑戰，經濟部表示，在短期內將採取多項因應措施，包括鼓勵國內上市公司買回庫藏股、引導已在美國投資的業者以代工方式支援國內品牌廠商，並促成民間成立大型貿易商，整合訂單後分配予中小微企業。

在中長期方面，經濟部將聯合海外台商在當地保稅園區代工生產台灣品牌產品，推動代工廠與品牌商共同開拓先進工業國家市場， 同時培育數位與AI人工智慧應用人才，協助產業升級轉型。（編輯：楊凱翔）1140408