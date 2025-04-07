加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股崩跌2065點創多項紀錄 台積電16年首見跳空跌停
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響7/125
首頁 / 產經

彰化水龍頭故鄉7成銷美 水五金協會：多訂單暫停

2025/4/7 18:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化7日電）彰化縣鹿港鎮「水龍頭故鄉」頂番婆水五金專區產品7成出口美國，面對美國對等關稅，彰化縣水五金產業發展協會今天說，多數訂單暫停，估1個月後可能出現調整人力等連鎖效應。

中華民國全國總工會秘書長溫宗諭發布新聞稿表示，部分北美客戶要求立即暫停生產。

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈接受媒體聯訪時說，頂番婆水五金專區約400家工廠，就業人口近1.8萬人，年產值約新台幣600億元。

張家烈表示，水五金利潤1成多，對等關稅卻要32%；水龍頭訂單從製作到包裝、出口需2個月，目前有少數美國客戶取消訂單，多數持觀望態度，要求先不出貨，看台美談得如何再決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張家烈說，未來1個月如果關稅沒降，訂單持續暫停，就可能有無薪假、輪休或裁員等連鎖效應，希望政府談妥關稅問題，以免影響台灣競爭力。

詮偉五金股份有限公司總經理陳啟鋒表示，部分客戶反映政策還不太清楚，須看未來情勢發展才可確定能否出貨。（編輯：李明宗）1140407

#鹿港鎮
#彰化縣
#美國
#對等關稅
#對台影響
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
關稅衝擊 台南中小微型企業服務團輔導升級爭取補助
23
更多編輯台推薦新聞：