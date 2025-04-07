彰化水龍頭故鄉7成銷美 水五金協會：多訂單暫停
2025/4/7 18:51
（中央社記者鄭維真彰化7日電）彰化縣鹿港鎮「水龍頭故鄉」頂番婆水五金專區產品7成出口美國，面對美國對等關稅，彰化縣水五金產業發展協會今天說，多數訂單暫停，估1個月後可能出現調整人力等連鎖效應。
中華民國全國總工會秘書長溫宗諭發布新聞稿表示，部分北美客戶要求立即暫停生產。
彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈接受媒體聯訪時說，頂番婆水五金專區約400家工廠，就業人口近1.8萬人，年產值約新台幣600億元。
張家烈表示，水五金利潤1成多，對等關稅卻要32%；水龍頭訂單從製作到包裝、出口需2個月，目前有少數美國客戶取消訂單，多數持觀望態度，要求先不出貨，看台美談得如何再決定。
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張家烈說，未來1個月如果關稅沒降，訂單持續暫停，就可能有無薪假、輪休或裁員等連鎖效應，希望政府談妥關稅問題，以免影響台灣競爭力。
詮偉五金股份有限公司總經理陳啟鋒表示，部分客戶反映政策還不太清楚，須看未來情勢發展才可確定能否出貨。（編輯：李明宗）1140407
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