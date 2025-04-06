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談話全文／賴總統：沒有計劃採取關稅報復 與美國從零關稅談起
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美對等關稅 賴總統提5策略：沒有計劃採取關稅報復[影]

2025/4/6 19:05（4/6 19:18 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍台北6日電）因應美國對等關稅政策，總統賴清德今天透過影片向國人發表談話，他提出5項應變策略；總統強調，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

總統府發言人郭雅慧晚間向媒體表示，因應美國對等關稅政策，賴總統今天邀集傳統產業、中小微型企業等十多位產業代表，於官邸進行第2場企業座談，並於座談結束後，針對近日國內外情勢，透過影片向國人發表談話。

總統表示，美國政府近日以「對等」為名，宣布對世界各國加徵關稅，台灣也名列其中，加徵32%，這勢必對台灣造成重大影響。目前各國已紛紛回應，有些國家甚至採取報復性措施，預期全球經貿將發生巨大的變化，台灣是外貿導向的國家，面對未來的挑戰，舉步必然維艱，必須步步為營，才能轉危為安。

總統說，這段期間，感謝社會各界提供寶貴的意見，政府極為重視，將列為決策的參考。

賴總統進一步表示，如果冷靜、仔細分析台灣對美國的貿易會發現，去年，台灣對美國出口金額是1114億美元，占全體出口總額的23.4%，其他75%以上的產品是銷往美國以外的世界各地。而銷往美國的產品，其中具備競爭力的資通訊產品以及電子零組件，就占了65.4%。

總統說，「這表示台灣的經濟，其實仍具有相當的韌性。只要應對策略適當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌。」

總統強調，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

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總統表示，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

總統指出，但要讓美國清楚知道，台灣對於美國經濟發展的貢獻。更重要的是，要積極掌握全球經濟情勢的變化，加強台美產業合作，提升台灣產業在全球供應鏈的地位。（編輯：林克倫）1140406

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