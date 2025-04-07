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中國嚴控涉關稅言論 學者批錯誤反制後社科院研究中心被關

2025/4/7 08:55（4/7 09:56 更新）
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圖為美元與人民幣紙鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張淑伶上海7日電）中國政府採強硬態度回應美國「對等關稅」之際，中國社會科學院經濟研究所昨天宣布，撤銷「中國社會科學院公共政策研究中心」。在此之前，該中心學者賀濱被發現在社群平台發文，批評中方同等加關稅的反制措施。

中國社會科學院經濟研究所6日在官網發布「關於撤銷中國社會科學院公共政策研究中心的聲明」。聲明稱，根據該院的管理辦法，2日起，正式撤銷「中國社會科學院公共政策研究中心」，該中心官網、平台也在6日關閉，其微信公眾號註銷。

聲明說，這個中心本來就是沒有獨立法人資格的非實體研究中心，不涉及實體資產。接下來原本的科研項目交給經濟所統籌處理，所內兼職研究人員回歸原部門，「外聘人員依法解除聘用關係，外聘專家合作關係自動終止」。

多家自媒體昨天附上社群平台微信朋友圈的截圖，署名「賀濱 中國社科院公共政策中心」的網友對於中方提出對所有美國進口商品加徵34%關稅的新聞提出批評。

他寫道：「這是完全錯誤的『反制』措施，相當於『你敢打你老婆，我就打我老婆』。美國提高關稅是搬石頭砸自己的腳，我們就不應該也砸自己的腳。正確的反制措施是對所有國家的進口商品實施單方零關稅。」

不過，他的這番說法，被一些網友認為是「投降論」而加以批評。

根據先前的公開報導，賀濱是中國社會科學院公共政策研究中心特約研究員。這意味著，該中心撤銷後，他也將被解僱。

中國社科院是中國國務院直屬的部級智庫，為中國領導層提供政策制定方面的建議，隨著經濟情勢嚴峻、敏感，經濟研究所近年已非首次陷入輿論漩渦。

2024年，中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬疑因在微信群組中，批評中共總書記習近平對國內經濟的管理，事後不但遭到調查，還被拘留並免職。經濟所所長、書記、副所長全部更換，此事被形容為該所的「政治地震」。

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中國社科院公共政策研究中心關閉的消息，昨天晚間迅速在網上傳開，有些網友驚訝於官方「效率也太高」。

美國總統川普2日宣布實施「對等關稅」，對中國的輸美產品加徵34%關稅，9日生效。中國4日宣布，也將對美國進口商品加徵34%關稅，10日12時1分生效，此外還有針對美方的多項非關稅制裁措施。對於中方的反制做法，中國網路上幾乎只能見到肯定及安撫之聲。（編輯：陳鎧妤）1140407

#中國社科院
#中國國務院
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