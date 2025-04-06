台灣高關稅保護國產車？裕隆發聲明駁斥以偏概全

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）美國實施對等關稅，引發台灣透過高關稅保護國產車的討論，對此，裕隆集團今天發布聲明稿指出，網路言論對於台灣車輛產業形勢解讀，不但未窺全貌，甚而以偏概全。

裕隆透過聲明稿指出，近日美國對等關稅議題，進口至美國車輛與零配件加徵25%關稅影響，這不是對單一企業，而是對整個產業鏈及生態系的影響。

台灣國產車產業涵蓋日系、韓系、美系、台系等多家整車廠與汽車零組件廠商，牽涉的上游原物料產業包括鋼鐵、橡塑、玻璃、機械，以及占車輛成本比重愈來愈高的電機電子，層面極廣。根據經濟研究機構分析，平均每100個汽機車製造的直接就業，能帶動1428個間接就業機會，是所有耐久財中可以發揮最大外溢效果的策略性產業。

裕隆集團一直以來配合政府政策、合法繳稅、照顧員工、善盡社會責任。台灣汽車產業有其發展歷史，為配合政府發展策略性汽車工業，裕隆傾力以自有資金投入數百億投資自主研發及自主品牌，網傳裕隆拿了上百億政府補助並非事實。

由於裕隆集團在自主研發與自主品牌的投入，數十年來培養出台灣零部件及汽車電子的競爭力，許多台灣汽車零部件的領導廠商都與裕隆投入研發有關而逐漸發展起來，進而打進國際供應鏈。

裕隆集團聲明強調，每1部車開發規模不等，不算研究投入的風險，單單在模具與生產線機器設備投入至少都是10億起跳，長久下來也為台灣的模具產業、工具機及設備產業打下堅實基礎，這些都是國產車產業鮮為人知的隱形貢獻。

裕隆集團在汽車業的投入既深且廣，在經營戰略上以開放多元化價值鏈為平台，在新能源車時代，與鴻海合資成立鴻華先進持續投入自主研發，推出第1台量產國產電動車LUXGEN n⁷ ，導入台灣資通訊大廠為一階供應商。這不僅是國產車的1次升級，更代表台灣資通訊產業因為有整車平台，而有機會切入全球車電供應鏈。

裕隆集團強調，國產車的存在，是跨領域技術落地與實證的必要條件，值此新能源車及車用AI發展之際，掌握整車條件的國產車更是重要的平台。

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至於網路有人提到裕隆集團不務正業，裕隆集團表示，公司有70年的發展歷史，企業從本業出發，隨著資源的累積與發展而進行相關與非相關多角化，這是對股東負責、對員工負責的正常作為，也是企業發展的常識。

裕隆集團強調，值此美國對等關稅衝擊台灣之際，裕隆集團身為台灣企業，將在政府的領導之下，配合政府總體對策，共度此次危機，不論最後政策為何，裕隆集團都將本著永續經營的理念，對顧客、員工、股東及社會負責，予以積極對應。（編輯：林淑媛）1140406