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路透：川普汽車關稅含車用電腦 不含筆電等

2025/4/3 15:07（4/3 15:16 更新）
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圖為加州一處停車場。（路透社）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）路透社今天指出，美國總統川普開徵的25%汽車關稅，每年將涵蓋價值超過4600億美元（約新台幣15.2兆元）的進口汽車及汽車零件。

路透社稍早誤報，稱關稅清單包括進口車與進口車零件，涵蓋範圍甚至擴大到所有美國進口的電腦，包括筆記型電腦。但後來路透社發布更正稿，移除電腦產品相關內容，澄清筆電等並未涵蓋在川普的汽車關稅裡。

川普上週發布的汽車關稅公告，更新內容涵蓋近150項汽車零件類別，這些零件將自5月3日起被加徵關稅，也就是25%汽車進口關稅於4月3日午夜生效後的1個月。

這份清單包括引擎、變速箱、鋰離子電池與其他主要零件的關稅代碼，以及輪胎、避震器、火星塞線與煞車油管等較便宜的零件。

而美國目前所有電腦產品相關的4位數關稅代碼，涵蓋筆記型電腦、桌上型電腦、磁碟機和車用電腦。路透社稍早分析清單關稅代碼時誤解，以為所有電腦產品均涵蓋在汽車關稅中。

不包括電腦這一類別，美國汽車及零件進口總額為4596億美元。由於車用電腦沒有單獨的關稅代碼，因此具體價值尚不明確。車用電腦是現代汽車與卡車，包括電動車的必要組件。

川普政府高層表示，進口車與進口汽車零件根據1962年貿易擴張法第232條（Section 232）國家安全理由課關稅後，將不會另課基準關稅或對等關稅。換言之，汽車關稅不會與對等關稅重複課徵。

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未來可能有更多零件被加入關稅清單。白宮已指示商務部在90天內建立流程，允許國內生產商申請將其他進口零件列為關稅徵收目標。

聯邦公報也指出，對於符合美墨加協定（USMCA）原產地規則的汽車，進口商可以僅對訂單中非美國來源的部分支付25%關稅。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1140403

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