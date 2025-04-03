川普祭對等關稅歐美多國回應 美財長警告勿報復

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布以國家為基礎課徵對等關稅，財政部長貝森特（Scott Bessent）警告貿易夥伴，對白宮一系列新關稅採取的任何報復行動，只會進一步升高情勢。

貝森特告訴福斯新聞（Fox News）：「我現在對每一個國家的建議是，不要報復。稍安勿躁，順其自然，靜觀其變。因為如果採取報復行動，情勢就會升高。如果不報復，現在就是臨界點。」

以下是綜合法新社和路透社有關多國反應：

加總理：美國關稅徹底改變全球貿易

美國兩大貿易夥伴加拿大與墨西哥，已面臨華府對許多商品課徵的25%關稅，不會受到今天宣布的額外關稅影響。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天矢言將「對抗」川普的全面性關稅，他說這些關稅將從「根本上改變全球貿易體系」。

與其他美國主要貿易夥伴相比，川普宣布的最新關稅對加拿大造成的衝擊較有限，但卡尼說，美國對鋼鋁與汽車加徵的關稅，將「直接影響數以百萬計的加拿大人」，「我們將以反制措施對抗這些關稅」。

墨西哥不會以牙還牙 以振興經濟因應

針對川普宣布對各國徵收對等關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，不會以報復性手段來回應，而是提出振興經濟計畫來因應。

薛恩鮑姆在每天舉行的例行記者會上強調，她不會對美國「以眼還眼，以牙還牙」，因為這將會導致更糟糕的結果。

英國仍致力於達成協議 盼減緩關稅衝擊

英國商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）今天表示，英國仍致力於與美國達成經濟協議，這有助於「減緩」對輸美商品課徵10%關稅造成的衝擊。

在川普對美國貿易夥伴實施全面性新關稅後，雷諾茲說：「我們的做法仍是保持冷靜，並致力於達成這項協議，我們希望這能減輕已宣布的措施所造成的衝擊。」

然而，雷諾茲又說，英國政府將繼續捍衛英國的利益，並在聲明中說「沒有什麼是不可以談的」。他說：「我們手上有許多工具可用，我們將毫不猶豫地採取行動。」

美國祭貿易關稅 澳洲批不是朋友會做的事

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天說，川普對親密盟友澳洲加徵10%的關稅，這不是「朋友會做的事」，但又說他的國家不會以自身的關稅報復。

中間偏左的艾班尼斯將在5月3日面臨激烈的大選。他表示，澳洲沒有對美國進口商品課徵關稅，應該面臨美國零關稅。

他說：「這些關稅並非在意料之外，但讓我明確表明，這完全不合理。」

美國對歐盟課稅 義總理批錯誤之舉

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天批評美國對歐洲聯盟商品課徵新關稅並敦促達成協議，警告貿易戰只會削弱西方實力。

梅洛尼在發布於社群媒體的聲明中說：「美國對歐盟課徵關稅，我認為這是錯誤的舉措，對雙方都不利。」

「我們將盡我們所能努力與美國達成協議，避免掀起貿易戰，因此這將無可避免地削弱西方實力，讓全球其他參與者受益。」

她說，羅馬當局將與其他歐洲夥伴討論這個問題，又說無論如何，「我們將維護義大利與義大利經濟的利益」。

美國對歐盟課稅 愛爾蘭總理：應適度回應

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）今天表示，歐盟對美國課徵20%關稅所做的任何反應都應「適度」，還說川普此舉令人深感遺憾。

馬丁在聲明中說，愛爾蘭政府現在將與歐盟夥伴「一同思考」下一步行動，但「任何行動都應該適度，目標捍衛我們企業、勞工與公民的利益」。

德化學業籲歐盟避免升高情勢

德國化學業今天呼籲歐盟在回應新的美國關稅時「保持冷靜」，並警告「升級的惡性循環只會加劇損害」。

德國化學工業協會（Association of the German Chemical Industry）在聲明中說「我們對美國政府的決定感到遺憾」，並呼籲歐盟與美國保持「密切對話」。美國是德國化學業最大出口市場。

巴西國會通過經濟互惠法 反制川普關稅

川普宣布對巴西輸美商品加徵10%關稅後，巴西國會今天通過「經濟互惠法」（Economic Reciprocity Law），允許行政部門對貿易壁壘做出回應。

這項立法舉措昨天獲得參議院批准，眾議院今天一致通過。

瑞士強調國際法重要性

川普宣布重大貿易政策，對以出口為導向的瑞士課徵比歐盟還高的關稅。對此，瑞士政府今天強調尊重國際法的重要性。

川普公布數據表示，美國將對瑞士輸美商品課徵31%的關稅；美國對歐盟商品徵收的稅率為20%；對英國是10%。

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瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）表示，她的政府已注意到美國的關稅決定，將迅速決定下一步行動。

凱勒蘇特發文說：「瑞士的長期經濟利益至關重要。遵守國際法與與自由貿易仍是核心價值。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140403