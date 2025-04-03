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美公布新關稅名單未列俄羅斯 白宮解釋兩國貿易額已為零

2025/4/3 08:35（4/3 08:47 更新）
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圖為俄羅斯央行。（路透社）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布大規模徵收「對等關稅」計畫，180多個國家和地區遭受報復性關稅打擊，但俄羅斯未列入名單。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，一名白宮官員表示，俄羅斯「不在名單上是因為與烏克蘭戰爭遭受制裁，早已使得兩國之間的貿易額為零」。

然而根據美國新聞網站Axios報導，美俄貿易額從2021年約350億美元暴跌至去年35億美元。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出，俄羅斯仍可能面臨「額外的嚴厲制裁」。

飽受戰爭蹂躪的烏克蘭將面臨10%的報復性關稅。此外，許多其他前蘇聯衛星國和共和國也在川普的名單上。

其他面臨美國制裁的國家白俄羅斯、古巴和北韓也未受到對等關稅衝擊。

不過李威特指出，這3國未被列入是因為針對他們的現行關稅和制裁已很重。

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然而，同樣面臨嚴厲禁運和制裁的伊朗和敘利亞今天分別又被課徵10%和41%關稅。

值得注意的是這波名單中排除加拿大和墨西哥。李威特證實，這是因為川普已對這兩國課徵25%關稅。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140403

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