加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普對等關稅嚴重衝擊亞歐製造出口國 鋼鋁、半導體暫時豁免
首頁 / 國際
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/230
首頁 / 國際

川普祭關稅 加州外國食品行：耶誕季恐無法如期供貨

2025/4/3 08:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山2日專電）川普關稅新制出爐，加州一家高級進口食品專賣店老闆辛克雷受訪表示，乳製品庫存量較少將最先受到影響，法國香檳等奢侈品將受到明顯衝擊，因價格變動致定價不易，消費者今年耶誕季恐無法購買到部分商品。

鄰近舊金山金門公園（Golden Gate Park）的外國食品行Willow on the Green於2022年開幕，店內販售各種英式起司、果醬及法式香檳、紅酒，深受當地消費者喜愛。

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布對各國徵收對等關稅，對英國銷美產品徵收10%關稅、對歐盟銷美產品徵收20%關稅，進口商、零售商、消費者都將受到衝擊。

Willow on the Green老闆辛克雷（Alex Sinclair）受訪表示，過去半年多以來，川普上任和關稅議題持續發酵，進口商已提前累積大量庫存，以應對來來回回的談判過渡期，因此預期在美國販售的進口食品價格不會即刻上漲，但價格將來勢必調升。

辛克雷說，美國消費者對價格變動非常敏感，許多人已向他表達擔憂；即便有些同行業者在關稅未公布前事先調漲價格，但他並未採行此類措施，希望能留住顧客。

至於消費者何時會感受到外國食品整體變貴，辛克雷指出，乳製品和農產品效期較短，進口後無法儲存數月，將最先受到關稅影響，葡萄酒和啤酒保存期限較長，進口商可能已儲備1至2年的庫存，但長期來看，這波關稅將對高檔進口食品產生明顯衝擊。

「以長期來看，我們擔憂的是價格變得難以預測。」辛克雷表示，零售商通常會提前半年或一年下單，才能確保旺季時能將產品上架，但現在價格持續波動，「這意味我們無法以正確的價格下單，也無法保證消費者能在他們想要的時間買到所需商品」。

辛克雷說，關稅會影響商品的實際到貨時間、通關流程，因此接下來的復活節、耶誕節，美國消費者要有心理準備，恐怕無法在佳節來臨時，隨心所欲購買到所需商品。

google news透過 Google News追蹤中央社

「許多進口食品是無法在美國境內生產的」，辛克雷補充道，深受英國王室喜愛的史帝爾頓（Stilton）起司、英國氣泡酒、法國香檳都有特殊產地，無法在美國本地複製。儘管有些通路商開始打造風味相似的產品，但小型精品零售店沒有辦法這麼做。

面對不確定性，辛克雷盼望能化危機為轉機，在變動中找到可行的機會。（編輯：張芷瑄）1140403

川普
川普宣布對巴西徵收10%最低關稅川普對等關稅嚴重衝擊亞歐製造出口國 鋼鋁、半導體暫時豁免
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普宣布對巴西徵收10%最低關稅
66
更多編輯台推薦新聞：