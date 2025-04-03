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美國擬宣布對等關稅 英政府強調沉著務實以對

2025/4/3 06:58
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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）美國總統川普擬今天倫敦時間晚間宣布對各國的「對等關稅」措施。英國首相施凱爾在國會表示，英國將沉著、務實以對，並持續推進與美方「具建設性」協商，以簽署經濟繁榮協議。

英美「經濟繁榮協議」（Economic Prosperity Deal）預計以高科技領域為核心。英方原預期簽署協議將有助免遭美方課徵高稅率關稅、或者可獲部分豁免，但協議未能及時簽定，英國目前傾向靜觀其變，視川普（Donald Trump）宣布決定對策。

施凱爾（Keir Starmer）今天在國會下議院首相答問期間重申，英國政府決策將以國家利益為指導原則；貿易戰不符任何人利益，但英國已準備好面對所有可能的結果，且不排除任何可能發展。

這意味施凱爾秉持既定立場，不排除反制美方。不過，他也再次強調避免「膝反射」回應、保持冷靜的重要性。他提到，英國政府將持續與可能受衝擊的產業和領域共同應對挑戰。

國會第3大黨自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）詢問，英國何不比照支援烏克蘭安全防衛的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），與其他歐洲國家共組經貿志願者聯盟、反擊川普對自由貿易的破壞。施凱爾回應，無論是在防衛或經貿領域，「必須在歐洲和美國之間二選一」，對英國來說都是假議題，英美雙邊貿易更是處於良好平衡。

這意味施凱爾對英國可能不會遭標榜「公平」的川普課徵高關稅，抱持「審慎樂觀」態度。

儘管英國已來不及在川普的「解放日」之前敲定英美雙邊經濟協議，英國政府仍有意持續推進與美方的協議談判，以利未來盡早取得關稅減免等其他「優惠」。

為達成簽署經濟協議的目標，即便不排除英國「暫時」遭施加高關稅的可能性，英國政府仍傾向不即刻對美方發動反制。

首相發言人告訴中央社，英國支持自由開放貿易，推動與美方簽署經濟協議進展「快速」。英國將永遠為維護國家利益採取行動。

外交大臣拉米（David Lammy）1日在國會答詢稱，英國當然會為「最壞情況」作準備；政府將持續與商業、產業界討論，可為他們在經濟動盪時代提供哪些支援。

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英國向搜尋引擎、社群媒體、網路商場等科技和電商企業課徵的數位服務稅（Digital Services Tax, DST）被視為構成英美簽署經濟協議一大障礙。商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）3月底在英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）舉辦的國際貿易會議上雖未否認英方願在DST議題向美方讓步、並指出DST本來就是暫時的政策措施，但否認DST是主要問題癥結。

根據數家英國媒體援引消息人士說法報導，英方對美方提出的讓步方案包括降低DST稅率（原稅率為2%）、將DST課徵標的由營收改為「利潤」（即提高課徵門檻），以及下調美國農產品進口英國的關稅稅率。（編輯：張芷瑄）1140403

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