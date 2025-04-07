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台股開盤急殺逾2000點失守2萬 上市股票幾乎全跌停台積電848元

2025/4/7 09:10（4/7 10:18 更新）
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台北股市7日開盤跌1144.65點，加權股價指數為20153.57點，成交金額新台幣153.65億元。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
台北股市7日開盤跌1144.65點，加權股價指數為20153.57點，成交金額新台幣153.65億元。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
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（中央社記者吳家豪台北7日電）美國對等關稅引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，今天盤前試撮幾乎全面跌停，加權指數開盤後急殺2086點，跌幅超過9.7%，創盤中最大跌點及最大跌幅，最低至19212.02點，期貨跌停鎖死，跌停家數逾千家。

3大權值股台積電、鴻海、聯發科跳空開低直接打入跌停，分別達到848元、138.5元、1295元。人工智慧（AI）一片慘綠，指標股廣達、緯創跌停至210元、90.9元。（編輯：張均懋）1140407

川普關稅風暴 台積電跳空跌停至848元創史上最大跌點

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）川普宣布對全球課徵對等關稅，美股連2日重挫，台股今天清明連假後開盤，跳空崩跌超過2000點，失守2萬點大關，權值股台積電無法倖免，開盤鎖跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，失守900元，跌幅9.98%，市值蒸發新台幣2.43兆元。

美國總統川普日前宣布對全球課徵對等關稅，中國採取報復，歐盟擬反擊，美股連2個交易日重挫，其中科技股那斯達克指數連2日下跌2013.2點，從去年12月20173點收盤高點以來，跌幅超過20%，正式進入熊市。費城半導體指數連2日大跌723點，累計重挫16.74%。

根據統計，台積電占台股權值比重達35.6%，今天開盤下跌94元，牽動台股指數達756.7點。

從市值來看，根據統計，台積電今天開盤市值蒸發2.43兆元，跌破22兆元至21.99兆元。從跌幅來看，自今年1月7日歷史高點1160元迄今，台積電大跌312元，跌幅達26.9%，市值蒸發8.1兆元，正式進入熊市。（編輯：林家嫻）1140407

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