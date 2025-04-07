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川普關稅豁免逃生門期待落空 台股鴻海等電子五哥重挫鎖跌停

2025/4/7 10:23（4/7 10:27 更新）
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美國對等關稅引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，7日加權指數開盤後急殺2086點，跌幅超過9.7%，創盤中最大跌點及最大跌幅，最低至19212.02點。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
美國對等關稅引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，7日加權指數開盤後急殺2086點，跌幅超過9.7%，創盤中最大跌點及最大跌幅，最低至19212.02點。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）川普對全球課徵對等關稅，其中非美商品內含美國原產成分（US content）零配件豁免課稅條件規定嚴苛且有限，市場期待AI伺服器和iPhone可大幅豁免落空，包括鴻海、和碩、廣達、緯創、英業達、仁寶等主要電子代工服務廠無一倖免，今天開盤重挫鎖跌停。

鴻海開盤鎖跌停138.5元，跌15元，市值蒸發近新台幣2084億元，廣達鎖跌停210元，跌23元，市值蒸發888.5億元，緯創跌破百元鎖跌停90.9元，跌10.1元，市值蒸發292.3億元，和碩鎖跌停78.2元，跌8.6元，市值蒸發229億元，英業達鎖跌停38.6元，跌4.25元，市值蒸發152.4億元，仁寶鎖跌停29.2元，跌3.2元，市值蒸發141億元。

各國股市概況

合計電子五哥今天市值蒸發1703億元，若加上鴻海2084億元，台灣主要電子服務代工廠商今天市值蒸發超過3787億元。

美國總統川普2日宣布對全球課徵對等關稅，其中美國聯邦政府文件中的9903.01.34（以下簡稱US Content rule）規定，非美商品內含美國原產成分的關稅豁免細節內容，市場原先期待銷美產品中，若美國原產成分占進口貨品報關價值20%以上，美國自製的部分可以豁免關稅，來自美國企業所有的半導體產品也有機會被認定為US Content，可望獲得部分關稅豁免，包括人工智慧（AI）伺服器、蘋果iPhone手機以及MacBook筆電等供應鏈都有機會受惠。

不過天風國際證券分析師郭明錤6日在社群平台X發文指出，根據美系消費電子與AI晶片大廠相關供應鏈的產業調查，「尚未聽到關稅豁免相關訊息」。

媒體今天報導分析，美國價值認定基準仍是「美國製造」，並非美系廠商供貨即可獲關稅豁免，要符合Made in USA（美國製造）而非Made by USA（美國血統），且整機占比2成以上，才能符合美國價值部分豁免關稅的條件。

半導體封測業主管今天向中央社記者分析，9903.01.34關稅豁免的要件規定，並不是第一次發生，不是川普近日發布對等關稅時的首例，以往美國就有類似的非美產品關稅豁免細節規定，重點在於電子零組件產品必須證明是在美國境內生產或製造，才具備認定為美國原產成分、可獲關稅豁免的資格。

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這名主管表示，即便是美國企業設計開發擁有的晶片或是電子零組件等產品，若不在美國境內製造生產，也無法享有關稅豁免的條件，報關行的報價單是否符合美國海關手冊的品項定義與規範，就非常重要，這可能也是未來台灣電子代工服務廠商面對川普關稅，急需深思熟慮並提出因應之道的關鍵。

他指出，從硬體角度來看，如何認定是否具有美國原產成分，相對較不難，關鍵在於如何確認專利IP或是軟體等美國價值成分及比例多寡。（編輯：張均懋）1140407

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