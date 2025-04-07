林修銘：證交所嚴陣以待 隨時推出適當救市措施
2025/4/7 08:54（4/7 09:58 更新）
（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國總統川普政府上週宣布對等關稅引爆全球股災，台股因清明節連假休市逃過一劫，惟今天開盤恐面臨強大賣壓宣洩，證交所特別在台股開盤前舉行「資本市場因應措施說明會」，董事長林修銘表示證交所嚴陣以待，會隨時視情況推出適當救市措施。
林修銘表示，有別於過去美中貿易戰、新冠疫情，都是當股市出現劇烈波動，再採取漸進式的救市措施。這次搶在台股開盤前，金管會昨天已經先推出3項救市措施。
林修銘說明，這主要是因為美國上週宣布對等關稅，剛好碰到台灣清明連假，期間各國股市都出現不小的跌幅，因此決定先採取預防措施。3項救市施行時間只有1週，主要是防止政府加緊協商期間，各種變化可能造成的波動，證交所不會等到1週後再檢討，會隨時緊盯市場變化。
至於台股會不會實施禁空令、股市跌幅減半，或啟動融斷機制等進一步措施，林修銘強調，台灣資本市場經歷過許多次危機，累積經驗有各種措施和方法，會隨時視情況推出適當救市措施，證交所嚴陣以待。
林修銘今天也提出3點呼籲，首先呼籲投資人，面對國際情勢發展，波動在所難免，但最終還是回歸基本面，台灣企業具韌性，且政府全力支持產業，積極與美國展開對話，透過外交與經貿管道，為台灣企業爭取合理待遇，並尋求降低關稅壁壘的可能性。
行政院也已編列新台幣880億元的專案資金，針對電子、鋼鐵等受衝擊較大的產業，提供必要的財務支援與產業升級協助。
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其次，林修銘呼籲上市公司，面對新的轉變，除了展現企業韌性，也要多開法說會，對外說明影響與策略調整，資訊盡量透明。如果財務情況允許，建議可以實施庫藏股。
第3，林修銘呼籲投資機構，這段期間能穩住營運，並降低客戶風險。（編輯：張均懋）1140407
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