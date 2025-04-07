加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 主管罪嫌不足不起訴
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

川普關稅風暴 台積電跳空跌停至848元創史上最大跌點

2025/4/7 09:14（4/7 10:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普宣布對全球課徵對等關稅，美股連2日重挫，清明連假後台股7日開盤，跳空崩跌超過2000點，失守2萬點大關，權值股台積電無法倖免，開盤鎖跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，失守900元，跌幅9.98%，市值蒸發新台幣2.43兆元。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
美國總統川普宣布對全球課徵對等關稅，美股連2日重挫，清明連假後台股7日開盤，跳空崩跌超過2000點，失守2萬點大關，權值股台積電無法倖免，開盤鎖跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，失守900元，跌幅9.98%，市值蒸發新台幣2.43兆元。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）川普宣布對全球課徵對等關稅，美股連2日重挫，台股今天清明連假後開盤，跳空崩跌超過2000點，失守2萬點大關，權值股台積電無法倖免，開盤鎖跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，失守900元，跌幅9.98%，市值蒸發新台幣2.43兆元。

美國總統川普日前宣布對全球課徵對等關稅，中國採取報復，歐盟擬反擊，美股連2個交易日重挫，其中科技股那斯達克指數連2日下跌2013.2點，從去年12月20173點收盤高點以來，跌幅超過20%，正式進入熊市。費城半導體指數連2日大跌723點，累計重挫16.74%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據統計，台積電占台股權值比重達35.6%，今天開盤下跌94元，牽動台股指數達756.7點。

從市值來看，根據統計，台積電今天開盤市值蒸發2.43兆元，跌破22兆元至21.99兆元。從跌幅來看，自今年1月7日歷史高點1160元迄今，台積電大跌312元，跌幅達26.9%，市值蒸發8.1兆元，正式進入熊市。（編輯：林家嫻）1140407

#川普
#美股
#台股
#台積電
#清明
#歐盟
#權值股
延伸閱讀
台股開盤急殺逾2000點失守2萬 上市股票幾乎全跌停台積電848元川普關稅風暴 台指期開盤跳空跌停失守2萬點川普祭關稅 日經指數開盤暴跌逾2500點林修銘：證交所嚴陣以待 隨時推出適當救市措施
川普
川普欲尋求第3任期 美司法部長：將是艱鉅挑戰關稅風暴來襲 台股狂殺2000點新台幣大貶逾1.2角
清明
屏縣人力及空中擴大環保稽查 清明連假取締29件新生醫專教師疑拿雪貂擦黑板惹議 桃園市府7日到校訪查
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股開盤急殺逾2000點失守2萬 上市股票幾乎全跌停台積電848元
24
更多編輯台推薦新聞：