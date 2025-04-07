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台股盤中崩跌逾2000點 史上5大收盤跌點及時空背景一次看
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台股盤中崩跌逾2000點 史上5大收盤跌點時空背景一次看

2025/4/7 11:45（4/7 12:02 更新）
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台股7日開盤補跌，早盤重跌超過2086點、跌幅9.79%，隨後盤中創下更最大跌點及跌幅。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
台股7日開盤補跌，早盤重跌超過2086點、跌幅9.79%，隨後盤中創下更最大跌點及跌幅。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國對等關稅震撼，台股今天連假後開盤面臨龐大賣壓宣洩，早盤最多重跌2086.2點、至19212.02點，打破去年8月5日史上最大單日盤中跌點紀錄1854.59點。攤開台股過去跌點紀錄，前5大跌點的時空背景均與美國股災、地緣政治風險升溫以及川普關稅政策有關。

檢視台股史上最大跌點發生在2024年8月5日，單日下跌1807.21點，跌幅8.35%，收盤指數19830.88點。由於美國當年度7月製造業指數創下近8個月新低，加上失業率飆到近3年新高，市場擔憂經濟衰退，加上哈瑪斯領導人遇襲，引發中東地緣政治緊張，股市狂瀉。

緊接著因美國製造業數據引發憂慮，美股重挫之下，台股於2024年8月2日下跌1004.01點，跌幅4.43%，收盤指數21638.09點，當時創下史上第2大跌點。

2024年9月4日因輝達財報成績，市場不買單，引發台股重挫，加上傳出輝達收到美國司法部反壟斷傳票，導致AI股賣壓，加權指數當天下跌999.46點，跌幅4.52%，收盤指數21092.75點。為史上第3大跌點。

2025年3月31日，台股下跌906.99點，創下史上第4大跌點，跌幅4.2%，收盤指數20695.9點。因美國總統川普政府的關稅政策反覆，市場持續籠罩烏雲，加上中國軍演對台海威脅升溫，台股上演黑色星期一。

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台股史上第5大跌點發生於2025年2月3日，單日下跌830.70點，跌幅3.53%，收盤指數22694.71點。農曆春節連假期間，中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，大幅降低AI訓練的成本與時間，引發美國科技股災，台股春節連假後開盤面臨補跌壓力。

法人觀察，由於今天盤中超過900家上市公司股價跌停鎖死，投資人想賣也賣不掉，目前跌點維持在2000點之上，可能會超越去年8月史上最大跌點1807.21點，台股遭血洗局勢已定。（編輯：潘羿菁、林家嫻）1140407

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