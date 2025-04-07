川普回應全球市場風暴 把關稅措施比喻成一帖藥
2025/4/7 09:12（4/7 10:12 更新）
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國和全球市場劇烈下滑，顯示他開出一連串貿易關稅攻勢這帖「藥」正在發揮作用。他同時說，外國政府必須支付「很大一筆錢」才能解除關稅。
法新社和路透社報導，川普週末期間在佛州打小白球，今天搭乘總統專機空軍一號（Air Force One）返回華府時說，他並不過於關切美股蒸發近6兆美元一事。他告訴媒體，「我不希望看見任何下跌，可是有時候，就是得服點藥來整頓一下」。
川普表示他週末期間已與歐洲和亞洲的領袖談過話，並說對方希望說服他把最高達50%的關稅降低。
他補充說，貿易夥伴們正陸續「來到桌前」並「希望談一談」。他說：「但除非他們每年支付我們很大一筆錢，否則就沒有討論的餘地。」
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在關稅計畫上，川普沒有任何退縮跡象。他說：「市場會發生什麼事，我沒辦法跟各位說。但是我們國家強多了。」
川普並表示，對中貿易逆差的問題得到解決之前，他不會與北京當局達成任何協議。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140407
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