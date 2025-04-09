國安基金護盤首日台股挫跌1068點 創第3大收盤跌點
2025/4/9 13:56（4/9 14:35 更新）
（中央社記者何秀玲台北9日電）國安基金宣布進場穩定市場信心，不過台股今天開低震盪，盤中跌點擴大至1152.98點，指數跌破18000點；終場收在17391.76點，下跌1068.19點，創史上第3大收盤跌點，跌幅5.79%。
權王台積電今天股價跌破800元關卡，終場下跌31元，收在785元；鴻海已連續3天跌停，收在112.5元；聯發科下跌75元，收1185元；廣達盤中由紅翻黑，終場下跌13元，收178.5元。
電子股指數下跌5.48%、金融股下跌5.61%；代表中小型股票的櫃買指數下跌7.44%。（編輯：張良知）1140409
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台股跌1068.19點