川普關稅大刀重挫台股 5000億國安基金進場護盤

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（中央社記者張璦台北8日電）美國總統川普揮出對等關稅重拳，重挫全球多國股市，台股近2個交易日指數累計下挫2838.27點。為維護投資人信心及台灣資本市場穩定，國安基金今天召開委員會，拍板授權執行市場安定任務，護盤可動用資金達新台幣5000億元，這亦是國安基金設置以來第9度進場護台股。

國安基金以行政院為主管機關，主任委員由行政院副院長兼任，例行委員會議定期在每年1、4、7、10月舉行。

國安基金過去8次進場原因包含首次政黨輪替，中國強硬警告台灣，以及網際網路泡沫、319槍擊案、金融海嘯、歐債危機延燒、中國經濟趨緩拖累全球股市、COVID-19疫情等；最近一次在2022年7月拍板護台股，則是因遭逢美國通膨數據不樂觀等利空襲擊。（編輯：楊凱翔）1140408

（中央社製圖）