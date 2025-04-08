加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
3月CPI漲幅擴大達2.29% 外食費上漲3.26%
首頁 / 證券
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰
首頁 / 證券

台股放量逾2倍 法人：門打開自由進出 有利跌勢趨緩

2025/4/8 16:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北8日電）美國對等關稅震撼台股，歷經7日無量下跌後，今天包括台積電、聯發科等個股打開跌停，台股成交值放大到新台幣5489.51億元。法人表示，今天門打開之後，大家可以自由進出，留在場內的籌碼會比較安定，有利跌勢趨緩，但反彈還是要看美股。

美國對等關稅風暴重擊下，台股7日暴跌2065.87點，創史上最大跌點紀錄；由於上市櫃公司終場有1702家個股跌停，法人及投資人停損賣單無法成交，7日集中市場收盤成交值僅1472.95億元，創下2022年12月以來新低量。根據證交所統計，7日台股融資餘額2852.52億元，較前一交易日大減135.63億元。

不過在美股及日、韓股市止跌反彈下，台股今天許多個股陸續打開跌停，8日集中市場收盤成交值放大到5489.51億元，稍微降低流動性風險的隱憂。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，7日多數個股一開盤就跌停，且一價到底，許多投資人想逃卻逃不出去，因為門被鎖住；今天門打開，成交量放大為合理現象。他認為，今天門打開之後，大家可以自由進出，想賣的賣，該斷頭的斷頭，場內籌碼會安定許多，有利市場籌碼沉澱。

google news透過 Google News追蹤中央社

不過蔡明翰認為，現在只能說跌勢趨緩，但要真正反彈，還是得看美股。畢竟上週台股因清明連假休市，現在台股只是追上人家的進度，美股目前仍未脫離恐慌期，要持續關注美國關稅政策的動態變化。

蔡明翰觀察，雖然今天很多大型股打開跌停，但收盤還是有770家上市櫃公司跌停，尤其櫃買中心很多中小型公司股票繼續跌停，仍然有待進一步觀察。（編輯：張良知）1140408

蔡明翰
美國公布對等關稅內容前 台股觀望氣氛濃三大法人買超102億元 外資連2天回補台積電
清明
台股血洗新台幣由貶翻升 央行：供需回穩價格市場決定關稅震撼台股重挫 醫提醒連續失眠3天以上要注意
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
66
更多編輯台推薦新聞：