台股崩跌保戶急調頭寸？壽險業者：未見保單解約潮

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（中央社記者羅元駿台北9日電）美國對等關稅引發台股連日崩跌，傳出融資追繳令萬箭齊發，多家壽險公司湧現保單解約潮。大型壽險業者表示，截至目前觀察沒有出現解約潮，另一家業者則指出，保單借款和解約客戶數僅稍微增加、規模不大。

美國對等關稅9日生效，國安基金宣布護盤後首日，台股今天再暴跌1068.19點、創台股第3大收盤跌點，收盤17391.76點。媒體報導，融資追繳令萬箭齊發，有投資人急於補錢而轉向解約保單，並有多家壽險公司湧現保單解約潮，壽險公司的櫃檯人員加班趕工、疏解人潮。

不過一家大型壽險業者表示，目前沒發生客戶保單解約潮。另一家壽險公司則告訴中央社記者，這2天是有觀察到保單借款和部分解約增加。

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壽險主管說明，若有急用資金需求的保戶，保單借款同樣可以調度資金，相較於解約保單，保單借款取得資金更加容易；此外，與解約不同的是，借款只須負擔利息，但解約後不僅沒有保障、也無法回復。

所謂的保單借款，是指要保人繳足保險費並累積達到有保單價值準備金時，要保人可以在保單價值準備金範圍內，向壽險公司申請保單借款，例如終身壽險或是儲蓄險。至於傷害險、醫療險等沒有保價金的商品，則無法辦理。（編輯：潘羿菁）1140409