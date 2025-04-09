台股崩跌 銀行業者：股民調頭寸 信貸申請人數倍增

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（中央社記者張璦台北9日電）美國總統川普對等關稅重拳引爆全球股災，台股清明連假後連續3個交易日大跌，累計下挫3906.46點，券商相繼發出融資追繳令，一名銀行業者指出，不少民眾急調頭寸，本週截至今天，信貸申請人數大約較平常增加1倍。

川普對等關稅重拳嚇趴全球股市，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，連續3個交易日大跌，累計重挫3906.46點。

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一名銀行業者證實，近日全球股市大幅震盪，台股加權指數也暴跌，券商發出追繳擔保品的通知給投資人，為避免斷頭，不少民眾向銀行申請信貸救急，本週截至今天，該行申請人數較平常增加1倍左右。

另一名銀行主管也坦言，除了辦信貸的人有明顯變多，也有客戶贖回基金或保單質借，甚至賣黃金變現等情況，現在「大家都缺錢，就是要想辦法護自己的盤」。（編輯：潘羿菁）1140409