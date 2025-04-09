賴清德：因應關稅5策略獲美善意評價 續密切溝通

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（中央社記者葉素萍台北9日電）美國總統川普祭出的對等關稅生效，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，他日前公布台灣面對變局的5大策略，不僅獲得社會認同、產業界支持，也獲得美方善意的評價；會持續與美方密切溝通協調，透過談判，全力爭取改善對等關稅。

民進黨今天召開中常會，賴清德提到，近日全體人民、乃至於全世界都相當關心美國政府提出的對等關稅計畫，以及後續影響。而在台灣時間午後，美方的「較高對等關稅」已經正式開始徵收。

賴清德說，包含台灣在內，這次的計畫對市場信心產生不小衝擊，中長期來看，對大家所熟悉的世界經貿局勢，更會有深遠影響。世界各國已提出各式回應，有些國家將採取報復性措施，更進一步加劇貿易與國際關係的緊張。

賴清德指出，面對挑戰，政府不僅長期掌握、更有準備；此時台灣必須團結一致、步步為營，才能轉危為安。

賴清德強調，第一時間政府推出涵蓋不同產業的9大面向、20項措施，從融資、產業扶助、出口手續減免、單一諮詢窗口、安定就業到開拓多元市場等手段，至少新增新台幣880億元的預算；若獲得在野黨支持，可以盡速上路，扶助第一時間受到關稅衝擊的產業，也作為中長期台灣調整轉向的開始。

賴清德說，幾天前他已公布台灣面對這次變局的5大策略，不僅獲得社會認同、產業界支持，也獲得美方善意的評價。

他說，無論是關稅的影響或是產業的聯繫與支持、乃至與美方其他面向的合作，政府都有持續準備、盤點，也會持續觀察分析。

賴清德指出，他完全同意，互惠互利的貿易與自由開放的市場，一直是美國、台灣以及絕大多數國家的追求；但面對忽略台灣在供應鏈上關鍵位置的關稅政策，政府會持續與美方密切溝通協調，透過談判，全力爭取改善對等關稅，維護台灣企業的公平競爭地位。

賴清德重申，台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

賴清德表示，這一週社會各界提供許多寶貴意見，都是政府決策過程重要參考。行政院也已邀請在野黨團代表至行政院會商，展現團結。

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他認為，台灣應該利用每一次的地緣政治經濟變動，來推動適合自身產業、乃至國家社會發展的方向。從過去一段時間到至少未來10年，台灣在供應鏈關鍵位置以及該投資方向非常明顯。

賴清德表示，關鍵時刻朝野政黨要共同以國家發展為己任，團結一致，為台灣經濟打開更寬闊出路，相信台灣一定可以度過這次難關。（編輯：林家嫻）1140409