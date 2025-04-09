台積電失守800元創11個月新低 散戶搶買零股交易逾百億

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（中央社記者張建中台北9日電）台積電今天震盪走低，終場下跌31元，失守800元關卡，收在785元，創下11個月新低。隨著股價滑落，散戶持續搶進台積電，盤中零股交易成交股數1336萬2128股，成交金額新台幣107.2億元，再創今年來新高，居台股零股交易之冠。

國安基金8日決議執行市場安定任務，啟動5000億元銀彈，仍未能化解美國關稅政策衝擊，台股今天震盪收低，終場下挫1068.19點，收在17391.76點，連3個交易日累計重挫3906.46點。

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台積電在市場資金湧入下，早盤由黑翻紅，攀高至826元，但仍不敵沉重賣壓，終場下跌31元，收在785元，創2024年5月6日以來新低。台積電連續3個交易日累計下跌157元，跌幅達16.67%，市值縮水4.07兆元，滑落至20.35兆元，影響大盤約1265點。

外資近2個交易日累計賣超台積電逾6.9萬張，不過散戶則不斷搶進，今天盤中零股交易成交股數達1336萬2128股，成交金額107.2億元，分別較8日增加15.7%及13.35%，再創今年來新高，並居台股零股交易之冠。（編輯：張良知）1140409