台股融資維持率恐跌破130% 斷頭賣壓持續

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）美國對等關稅引爆全球經濟超級核彈，本週台股連3黑，3個交易日崩跌3906.46點，跌幅18.34%。券商統計，台股8日整體融資維持率降到約135%，加上今天下跌千點，恐怕已跌破130%，券商融資追繳令萬箭齊發，法人預期未來幾天台股將面臨斷頭賣壓。

根據規定，整戶擔保維持率低於130%時，券商會發出追繳令，投資人需於2天內補繳差額；若未能補足將維持率拉回到166%以上，將遭券商強制賣出股票，也就是俗稱的融資斷頭。

券商表示，本週台股連3天重挫，雖然國安基金宣布進場，但今天仍重挫逾千點，有將近900檔上市櫃公司跌停作收，許多中小型股融資維持率早就跌破130%門檻。

今天市場傳出，多家銀行的小額信貸業務量較平日明顯爆出大量，壽險業者的櫃台也湧現解約潮，推測可能許多股民忙著籌錢維持擔保率，搶救持股避免融資斷頭。

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群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，台股已經跌到斷頭，未來幾天台股可能得面臨斷頭賣壓消化的問題，震盪將持續劇烈；但根據經驗，斷頭之後1個月，股市反彈機率高。

曾炎裕表示，前兩年股市熱炒AI題材，許多中小型熱門股股價漲翻天，融資使用率高，現在面臨壓力可能會特別大，提醒投資人特別留意。另外，美國關稅政策變來變去，美股下跌引發外資停損賣出，台股一時之間恐怕很難馬上穩住，投資人必須嚴控資金水位，避免槓桿操作。（編輯：張良知）1140409