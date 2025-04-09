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郭智輝：若與美談判不如預期 將加大經費協助廠商

2025/4/9 11:05（4/9 11:27 更新）
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經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北9日電）美國對等關稅風暴來襲，針對台美談判進度，經濟部長郭智輝今天表示，台灣列在與美國談判ranking（排名）前面，經濟部有蒐集準備可以對美購買的品項和內容資訊，不過擴大對美投資具體方案是談判一部分，細節無法透露。

但他也坦言，出口供應鏈支持方案新台幣880億元為第一個階段，主要協助傳統產業和中小微企業；若與美國談判不如預期，會加大經費規模協助廠商。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢，朝野立委關切赴美談判進度，以及政府協助措施。

民進黨立委邱志偉質詢表示，台灣已成立談判小組，對美國增加採購農工和天然氣等產品是否有具體的金額和品項。

郭智輝表示，政府盡量蒐集可以對美國購買的品項和內容等資訊，經濟部都有準備；台灣也列於美國談判ranking（排名）前面，擴大對美投資具體的方案是談判的一部分，由談判單位去溝通，但細節無法透露。

國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，緊急紓困是企業最迫切需要的，中小企業面臨生存壓力，政府須全力支持關稅對業者的衝擊。

因應美國對等關稅衝擊，郭智輝表示，行政院提出新台幣880億元的出口供應鏈支持方案為第一個階段，對等關稅對伺服器等高科技產業影響不大，因此880億元主要協助傳統產業和中小微企業。

他指出，若與美國談判有好的結果，880億元經費應該可以滿足需求；但若談判不如預期，會加大經費規模協助廠商。

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金融支持部分，郭智輝強調，銀行一定不會抽銀根，不會雨天收傘，這是行政院的決策，一定會落實。

楊瓊瓔也關切擴大對美投資具體的方案為何，郭智輝回應，盤點工作涉及談判過程，因此不便透露，政府會綜合考量產業與國家利益，建議供應鏈組國家隊赴海外投資，以台灣國家隊名號出擊，藉此降低投資成本。（編輯：潘羿菁）1140409

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