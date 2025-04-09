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台美關稅談判 林佳龍：已列入名單 雙方正交換訊息

2025/4/9 16:46（4/9 17:50 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北9日電）美國將對台課徵對等關稅32%，總統賴清德指示組成談判小組。外交部長林佳龍今天表示，台灣已被列入談判名單，目前雙方正交換訊息，美方希望台灣再提供進一步資料。

林佳龍下午參加「尋找台灣 #FindingTAIWAN」全球徵片競賽」記者會，會後接受媒體聯訪。

媒體關切，與美國的關稅談判進度。林佳龍指出，與美方有持續接觸，美方已正式對外表達收到台灣的聯繫且在安排中，台灣有被列入未來談判的名單。

至於實質談判時間表，林佳龍則說，目前雙方正在交換訊息，美方希望台灣再提供進一步資料，政府也準備好，正陸續提供中。

林佳龍說明，與美方不僅是關稅談判，台灣對美國的投資與採購，如同美國財政部長貝森特（Scott Bessent）提及的阿拉斯加的天然氣採購和投資，都有助於縮小美國對台貿易逆差的狀況。

林佳龍說，目前行政院已完成盤點，特別是美方關心的對美擴大投資與採購等，而政府也針對美國貿易代表署列出的具體項目，例如汽車、藥品、農業產品等項目，商討如何降低關稅或者解決非關稅貿易障礙。

媒體另詢問，賴總統指示由行政院副院長鄭麗君領軍對等關稅談判小組，目前代表團成員是否到齊，又林佳龍是否將陪同前往。

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林佳龍則表示，行政院有成立台美經貿工作小組，外交部是成員，經貿辦總談判代表楊珍妮擔任總談判人，外交部政次陳明祺也是副總談判人，本來就有機制，現在是要對接美國，雙方已建立聯繫，很快可以進行實質談判。

彭博報導，隨著關稅談判進行，貝森特在財經媒體CNBC節目上表示：「我們會看看貿易夥伴能提出什麼條件。例如人們談論的一項大規模阿拉斯加能源協議，日本或者韓國、台灣可能會提議大量承購。」（編輯：萬淑彰）1140409

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外交部長林佳龍（中）9日在「尋找台灣 #FindingTAIWAN」全球徵片競賽」記者會後受訪表示，台灣已列入台美關稅談判名單中。中央社記者楊堯茹攝 114年4月9日
外交部長林佳龍（中）9日在「尋找台灣 #FindingTAIWAN」全球徵片競賽」記者會後受訪表示，台灣已列入台美關稅談判名單中。中央社記者楊堯茹攝 114年4月9日
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