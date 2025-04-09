基北北桃提共享資訊等6策略 因應美國關稅衝擊

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）基北北桃4市首長今天齊聚商討如何因應美國對台課徵32%關稅，提出將共享產業與勞動監測資訊、建立跨區就業服務平台、推動物價監控機制、提供利息補貼及延稅申請等6項策略。

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政及新北市長侯友宜今天召開「因應美國關稅議題會議」，並在會後共同接受媒體聯訪。

蔣萬安表示，4市在會中達成共識，除分別啟動應變機制外，將展開6項共同策略，包含共享大量解雇或無薪假等產業與勞動監測資訊、建立跨區就業服務平台、推動物價及經濟監控機制、強化海外市場拓展合作、輪流舉辦美國商品採購會、提供信保貸款利息補貼及地方稅延稅申請。

侯友宜指出，今天最重要的是，面對這次困境，4市已凝聚共識，對外支持台灣與美國談判，對內與中央、產業及人民站在一起，共同守護台灣。

媒體詢問，各縣市紛紛提出各自因應方案，是否擔心淪多頭馬車。侯友宜說，中央跟地方本來就該團結，由地方反映第一線狀況給中央，而不是中央做但地方不做，大家共同面對問題、解決問題。

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謝國樑同樣表示，如何直接處理關稅議題是中央的權限，但地方政府應把企業心聲跟困境反映給中央，同時追蹤廠商實際狀況，觀察到底是短期震盪還是長期衰退。

蔣萬安則說，團結是唯一正道，地方與中央要團結攜手，他會在明天的行政院會中直接向中央反映產業及勞工實際碰到的問題是什麼，希望中央對外談判時能爭取到對台灣最有利的條件。（編輯：方沛清）1140409