美國關稅衝擊 基北北桃市長齊聚籲團結
2025/4/9 17:01（4/9 17:23 更新）
（中央社記者陳昱婷台北9日電）美國對台課徵32%關稅，基北北桃4市首長今天開會商討因應措施，呼籲眾人面對國難應團結，共同努力協助企業度過難關，讓人民過好生活、讓台灣更好。
基北北桃合作交流平台今天召開「因應美國關稅議題會議」，與會者包含台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市長侯友宜及4縣市副市長、相關局處首長。
蔣萬安首先致詞表示，這幾天相信大家心情都很沉重，因為台灣是出口導向的國家，受到美國關稅的衝擊會比許多國家來得嚴重，而4市首長都非常關心高關稅對中小企業及勞工的影響，因此在這裡齊聚商討對策，同時呼籲放下對立、人民最大、趕快救經濟。
謝國樑指出，美國祭出關稅的影響規模非常大，不只是台灣的國難，更是美國的國難，全球都非常緊張。他說，桃園已有企業開始思考是否需要放無薪假，在這個關鍵時刻，中央及地方需要一起團結應對、一起努力解決企業困難，避免就業環境受到衝擊。
張善政表示，表面上美國總統川普（Donald Trump）的目的是要平衡貿易逆差，實際上是要把台積電等製造業拉到美國去，因此台灣首要做的就是幫助輸出美國為主的企業。
透過 Google News追蹤中央社
他進一步指出，因為中央以「對等零關稅」釋出與美國談判的善意，非輸美為主的企業仍有可能受到傷害，應注意避免濫用此工具導致更多傷害。此外，有人顧慮萊克多巴胺肉品、基因改造食品趁機闖關，提醒中央與美國談判之際，仍要為國人健康把關。
侯友宜說，今天最主要的目的就是凝聚共識、團結再團結，共同守護台灣經濟屹立不搖。他身為地方政府首長，將支持中央對外與美國談判協調，希望對內不再有衝突、對立跟紛擾，讓人民過好生活，讓台灣更好。（編輯：吳素柔）1140409
延伸閱讀交涉對等關稅 鄭麗君談判小組含府院外交體系台美關稅談判 林佳龍：已列入名單 雙方正交換訊息政院：稅率32%在推演範圍內 但須重新盤整原協助方案因應關稅風暴 郭智輝：全面取消紓困申請衰退15%門檻關稅衝擊 劉鏡清：經濟成長下滑最大達1.61個百分點
- 2025/04/09 17:29
- 2025/04/09 17:07
- 2025/04/09 17:04
- 美國關稅衝擊 基北北桃市長齊聚籲團結2025/04/09 17:01
- 2025/04/09 16:46
- 2025/04/09 16:46
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台美關稅談判 林佳龍：已列入名單 雙方正交換訊息