政院：稅率32%在推演範圍內 但須重新盤整原協助方案

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（中央社記者賴于榛台北3日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政團隊今天從凌晨4時開始應變。政院人士今天指出，稅率在推演範圍內，不過受衝擊項目需重新盤整，藉以思考是否調整原先擬定的業者協助方案，並將持續與美方交涉不合理處。

川普今天宣布以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國會回敬約一半的「折扣」關稅，以此計算出將對台灣課徵32%關稅。根據川普出示的資料，所謂各國對美國課徵的「關稅」，包括操縱貨幣與貿易壁壘措施的效應。

川普宣布時約為台灣時間凌晨4時，政院人士指出，行政團隊即時鎖定川普發言，同時進行線上跨部會討論、調整因應方案，無時差應變；隨後行政院長卓榮泰上午在行政院邀集有關部會開會討論，盤整受影響項目，下午再赴總統官邸向總統賴清德，說明產業支持措施與經濟金融穩定方案。

對於32%的對等關稅超出近日各界評估範圍，政院人士向中央社記者表示，美國關稅政策將影響世界貿易策略與方向，因此行政院早在去年美國大選前就成立經濟外交工作小組，並於選後成立台美經貿專案小組，持續關注美國經貿政策發展，這次對等關稅32%也在團隊的推演範圍內。

政院人士進一步解釋，行政團隊本就以10%的基本稅率進行估算，再以產業別、國別等不同額外課徵的情境推演，稅率確實在掌握之中，只不過受衝擊產業與項目仍須重新盤整，再藉以思考是否調整原先擬定的業者協助方案。

政院人士說明，此次半導體雖然受豁免，但是其他整體產業鏈影響仍深，且因台灣許多產業與亞洲多國都有競合，在各國對等稅率不同情況下，也必須細部確認並計算稅率不合理之處。

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至於部分國家選擇對美國祭出報復性關稅，政院人士回應，台灣已經表明立場，此稅率並未實際反映台美經貿狀況，有3大不合理處，將與美國嚴正交涉。

政院上午指出，3大不合理處是指，一，美國對等關稅的計算方式，無法反映台美貿易結構高度互補性及實質貿易關係；二，美國對台灣資通訊產品需求增加主要與美中貿易戰有關，但台灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻被課徵高額關稅；三，美國將低價違規轉運「洗產地」列入對等關稅考量，但台灣早有相關措施防範洗產地。（編輯：林克倫）1140403

（中央社製圖）