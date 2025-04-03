川普課對等關稅 國安人士：台灣具3優勢續與美溝通

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（中央社記者溫貴香台北3日電）美國總統川普宣布對各國實施對等關稅，國安人士今天表示，此為國際所有對美有巨額貿易順差的先進民主國家所共同面臨的議題，行政及國安團隊將全面盤點受影響範圍，並持續與美方進行溝通；台灣仍具有3優勢，政府有能力、有信心確保國家與產業利益。

美國總統川普今天宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。稍早行政院發出聲明嚴正表示「這項稅率強烈不合理」，行政院長卓榮泰已經指示經貿談判辦公室向美國貿易代表提出嚴正交涉。

國安人士指出，川普政府計算對等關稅的公式，的確具有不可預測性，令國際先進民主國家都受到撼動。日本政府表示，已對美方表達遺憾至極之意，強烈要求美方重新調整措施；韓國也發出聲明，盼與美國官員舉行會談。不只台灣，此為國際所有對美有巨額貿易順差的先進民主國家所共同面臨的議題。

國安人士強調，台灣仍具有3項優勢。首先，台灣是美國半導體產業發展與再工業化的關鍵夥伴。其次，美國對台灣各項產業需求短期內不會減緩或消失，將持續存在。第三，美中貿易戰下，對台灣課徵高額關稅，可能會變相拉高美國對中國競爭的成本。

國安人士提到，政府行政部門及國安團隊將持續全面盤點受影響範圍，並持續與美方進行溝通，貿易談判不能提早掀牌，但在台灣整體經濟表現亮眼、股市資本市場健全的基礎上，政府有能力、有信心確保國家與產業利益，相信能化危機為轉機。

國安人士說明，中國過去經常透過台灣等地「洗產地」轉運，以躲避美國關稅，此次川普政府也將低價違規「洗產地」轉運行為，作為稅率計算依據，台灣因此受連累；但事實上，台灣已有相關措施積極查緝違規轉運，嚴密預防相關情事。

國安人士談及，對等關稅造成短期衝擊難免，下週一台股開市也可能因此受挫，政府會祭出相應措施，降低對本土企業，尤其是中小微型產業的影響，盼社會各界放心。

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黨政人士分析，對等關稅是全球共同面臨的挑戰，川普這次對主要貿易夥伴開徵高額關稅，目的是透過高額關稅逼迫各國改善逆差或對美貿易條件，後續才是談判的開始。

黨政人士表示，值此之際，盼在野黨與有心人士勿見縫插針，未來行政團隊與美方持續磋商、提出各項相應措施，朝野不分政黨更應共同支持，協助台灣業者站穩腳步、健全全球布局，將衝擊降到最低，讓台灣產業更加穩健。（編輯：林克倫、張若瑤）1140403