美日韓外長關切中共對台軍演 反對脅迫手段改變現狀

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）美日韓外長今天於比利時會晤後發布聯合聲明，對近期在台灣周邊舉行的軍演表示關切，並呼籲停止進一步破壞穩定的行為。3人鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何試圖以武力或脅迫手段片面改變現狀。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、韓國外交部長趙兌烈及日本外務大臣岩屋毅於布魯塞爾會晤。美國國務院會後發布聯合聲明指出，3位外長強調維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。

根據聲明，3國外長對挑釁行為，特別是最近在台灣周邊舉行的軍事演習表示關切。他們鼓勵和平解決兩岸問題，並支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

中共東部戰區1日稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，2日則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

盧比歐、趙兌烈及岩屋毅也透過聲明強烈反對在南海等印太水域提出非法海事主張，或任何片面透過武力或脅迫行動改變現狀的企圖。

3人並強調致力維護自由開放的印太區域，確保聯合國海洋法公約（UNCLOS）所反映的國際法得以實施，包括航行、飛越自由及其他合法的海洋使用權。

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盧比歐2日飛往比利時參與北大西洋公約組織（NATO）外長會議。除了北約成員國，日本、南韓、澳洲及紐西蘭等印太4國的外長也與會。

盧比歐形容印太4國是北約的重要夥伴，尤其考量印太地區對航行自由和領土完整性的威脅增加，在此脈絡下美國期待與印太4國合作。（編輯：張芷瑄）1140404