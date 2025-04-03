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中共對台軍演 國軍偵獲82共機艦台海周邊活動

2025/4/3 09:45（4/3 10:19 更新）
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國防部表示，自2日上午6時至3日上午6時，偵獲共機59架次，其中31架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，並偵獲共艦23艘，共偵獲82共機艦，持續在台海周邊活動。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
國防部表示，自2日上午6時至3日上午6時，偵獲共機59架次，其中31架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，並偵獲共艦23艘，共偵獲82共機艦，持續在台海周邊活動。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者楊堯茹台北3日電）中共昨天對台軍演。國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機59架次，其中31架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，並偵獲共艦23艘，共偵獲82共機艦，持續在台海周邊活動。

中共東部戰區1日稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，2日則稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

國防部今天上午表示，自2日上午6時至3日上午6時，偵獲共機59架次，其中31架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及共艦23艘、公務船8艘，持續在台海周邊活動。

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根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，2日上午10時30分至下午12時5分，在北部空域偵獲中共2架次主戰機；上午6時10分至晚間6時50分，在台灣海峽區域偵獲中共30架次主戰機，其中18架次逾越中線；下午2時20分至晚間8時10分，在西南空域偵獲中共5架次主、輔戰機；下午2時25分至下午5時20分，在東南空域偵獲中共6架次主戰機；上午8時至下午5時15分，在東南外海偵獲中共主戰機及直升機16架次。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：林家嫻）1140403

#中共
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