國防部證實中共海上民兵參與軍演 國軍海巡共同應對
（中央社記者吳書緯台北2日電）中共1日起對台軍演，持續對台灣進行軍事威懾；國防部證實，過去2天掌握到中共海上民兵船有相關行動；海巡署進一步指出，3艘疑似中共民兵船參與軍演，國安團隊都有完整蒐證。
中共東部戰區昨天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，今天則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。
國防部下午召開例行記者會，海洋委員會海巡署副署長謝慶欽表示，海巡署昨天上午9時成立應變中心，全程掌握中國海警船的動向，目前在台灣海峽中線以東的台灣周圍海域，偵獲9艘中國海警船，沿著台灣24浬鄰接區活動，海巡署以11艦、11艇的艦艇數量，2至3艘的海巡艦艇對應1艘中國海警船，全程監控並廣播驅離，而台灣周圍海域的貨輪目前都是正常航行。
謝慶欽說明，中共所謂的執法巡查，「以航行樣態絕對不是執法巡查」，完全是惡意騷擾和威脅恫嚇，去年金門事件後，中共在金門海域進行執法巡查，但去年7月30日雙方簽署協商紀要，事件和平落幕後，中國海警仍未停止侵擾。
對於中共海上民兵是否參與軍演，參謀本部情報及參謀次長室次長謝日升中將表示，過去2天的確有掌握海上民兵從事相關行動，國軍配合海巡署共同應對。
謝慶欽補充，的確有偵獲3艘疑似中共民兵船參與軍演，距離花蓮港138浬至140浬，離台灣非常遙遠，海巡署運用各種情監偵手段監控，過往中國對台軍演，也曾經遇過中共民兵船配合中國海警船對台灣進行灰色地帶襲擾，國安團隊都有完整蒐證。
針對網路傳聞LNG（液化天然氣）船因中共對台軍演而無法進入台灣港口靠泊，謝慶欽說明，「此為錯假訊息」，經與航港局確認，網路上所指涉的LNG船，是因為進港排程，所以在港口外的海域滯留等待，其中1艘已於今天上午進入高雄興達港，另1艘將於明天上午6時許進入台中港。
國防部發言人孫立方少將補充，觀測相關網路訊息，可以很明顯看到是協同操作群體，這些群體未必是實際的個人帳號，也有可能是AI、機器人帳號所操作的群體，針對特定訊息進行操作，分化台灣社會並放大對台灣社會的威懾效果，意圖影響民心，這次的能源議題有此趨勢。（編輯：楊蘭軒）1140402
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