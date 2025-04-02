國防部證實中共海上民兵參與軍演 國軍海巡共同應對

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（中央社記者吳書緯台北2日電）中共1日起對台軍演，持續對台灣進行軍事威懾；國防部證實，過去2天掌握到中共海上民兵船有相關行動；海巡署進一步指出，3艘疑似中共民兵船參與軍演，國安團隊都有完整蒐證。

中共東部戰區昨天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，今天則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

國防部下午召開例行記者會，海洋委員會海巡署副署長謝慶欽表示，海巡署昨天上午9時成立應變中心，全程掌握中國海警船的動向，目前在台灣海峽中線以東的台灣周圍海域，偵獲9艘中國海警船，沿著台灣24浬鄰接區活動，海巡署以11艦、11艇的艦艇數量，2至3艘的海巡艦艇對應1艘中國海警船，全程監控並廣播驅離，而台灣周圍海域的貨輪目前都是正常航行。

謝慶欽說明，中共所謂的執法巡查，「以航行樣態絕對不是執法巡查」，完全是惡意騷擾和威脅恫嚇，去年金門事件後，中共在金門海域進行執法巡查，但去年7月30日雙方簽署協商紀要，事件和平落幕後，中國海警仍未停止侵擾。

對於中共海上民兵是否參與軍演，參謀本部情報及參謀次長室次長謝日升中將表示，過去2天的確有掌握海上民兵從事相關行動，國軍配合海巡署共同應對。

謝慶欽補充，的確有偵獲3艘疑似中共民兵船參與軍演，距離花蓮港138浬至140浬，離台灣非常遙遠，海巡署運用各種情監偵手段監控，過往中國對台軍演，也曾經遇過中共民兵船配合中國海警船對台灣進行灰色地帶襲擾，國安團隊都有完整蒐證。

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針對網路傳聞LNG（液化天然氣）船因中共對台軍演而無法進入台灣港口靠泊，謝慶欽說明，「此為錯假訊息」，經與航港局確認，網路上所指涉的LNG船，是因為進港排程，所以在港口外的海域滯留等待，其中1艘已於今天上午進入高雄興達港，另1艘將於明天上午6時許進入台中港。

國防部發言人孫立方少將補充，觀測相關網路訊息，可以很明顯看到是協同操作群體，這些群體未必是實際的個人帳號，也有可能是AI、機器人帳號所操作的群體，針對特定訊息進行操作，分化台灣社會並放大對台灣社會的威懾效果，意圖影響民心，這次的能源議題有此趨勢。（編輯：楊蘭軒）1140402

海洋委員會海巡署副署長謝慶欽（圖）2日下午出席國防部記者會，針對海巡近期與中國船隻海上對峙以及非法偷渡應處等情形作出說明。中央社記者王飛華攝 114年4月2日