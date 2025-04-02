漢光41號演習聚焦中共灰色地帶侵擾8重點 M1A2T等新戰力納兵推

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北2日電）國防部今天表示，國軍民國114年「漢光41號」軍演重點為灰帶侵擾行動應處、快速反應備戰效能、重層縱深防禦部署、軍事行動授權機制、新興兵力作戰效能等8項重點。M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統納入電腦兵棋驗證。

國防部下午舉行例行記者會，參謀本部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將表示，漢光41號演習區分2月份「高階幹部圖上兵推」、4月份「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵棋推演）及7月份「實兵演練」等3階段，驗證聯合作戰計畫適切性及可行性，使各項備戰作為肆應防衛作戰需求。

媒體關切即將於5日進行的電腦輔助指揮所演習是否會受到中共對台軍演而有所影響，訓次室聯合戰力訓練處處長戴建有少將表示，這次的電腦輔助指揮所演習是針對包含作戰分區以及更上級的指揮所演習，各級部隊是一樣實施戰備整備工作，一旦調整有任何狀況，國軍可以立即轉換。

董冀星表示，若漢光演習期間，面臨中共可能的威脅，國軍會依照戰備規定在演習期間依照中共侵擾態樣，適時調整戰備等級，包括開設應變中心與調整適切兵力到相對應位置應處，而演習期間若隨著威脅提升，以及明確掌握到中共對台灣封鎖或是犯台可能徵候，國軍會立即停止相關操演行動，並按照聯合作戰計畫，實施防衛作戰整備。

董冀星表示，今年電腦輔助指揮所演習將於5日至18日，以中共灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯台灣等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施14天13夜、連續24小時對抗演習。

針對實兵演練，董冀星說明，排定於7月9至18日實施；各級部隊指揮官從實戰角度設計演習想定及輔助狀況，誘導三軍部隊在本、外（離）島海、空域及作戰責任地境，結合同心、自強及「2025城鎮韌性」演習，實施10天9夜「全員、全裝、部分實彈」的晝夜連續演練。

至於今年漢光演習重點，董冀星表示，奠基於「漢光40號」演習所獲經驗，持續演練平戰轉換機制、去中心化運作、戰力防護、全民防衛動員及交戰規則與法律支援作戰等項，並重點於灰帶侵擾行動應處、快速反應備戰效能、重層縱深防禦部署、軍事行動授權機制、作戰安全評估程序、精進後勤支援能量、新興兵力作戰效能、軍民整合協調運作等8項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於新興兵力作戰效能，董冀星說明，國軍自113年起陸續執行各型無人機、M1A2T戰車、海馬士系統及拖式2B、岸置魚叉飛彈等不對稱作戰關鍵戰力接裝任務，為達兵、火力部署最大效益，管制納入兵棋系統參數建置，驗證作戰運用具體作為，並視各型裝備成軍期程，再行檢討排訂實兵演練課目。

董冀星表示，漢光41號演習將參據共軍可能行動態樣，建構仿真戰場景況，依聯合作戰計畫驗證實需，規劃各階段研討及驗證課題，以務實檢視各型部隊整體作戰效能；國軍秉持「備戰才能避戰，能戰才能止戰」指導，期藉演習所獲經驗，持續完善聯合作戰計畫，奠定防衛作戰成功基礎。（編輯：翟思嘉）1140402