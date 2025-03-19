共軍針對性軍演若達一定強度 顧立雄：非計畫性立即備戰操演應對

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（中央社記者吳書緯台北19日電）國防部長顧立雄今天表示，國軍立即備戰操演分為計畫性與非計畫性2種，非計畫性立即備戰操演是指當中共對台針對性軍演達到一定強度後，由參謀總長下令國軍進行立即備戰操演應對。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。民進黨立委王定宇、陳俊宇、沈伯洋等立委皆關切國軍17日起進行的立即備戰操演的執行情況。

顧立雄表示，17日至21日執行的立即備戰操演是屬於計畫性的立即備戰操演，國防部設有統裁部對各部隊下狀況，透過狀況誘導，磨練指揮官的決策能力、部隊應對的能力，「這是很好的模式」。

至於非計畫性的立即備戰操演，顧立雄說明，當中共實施針對性的軍事操演以及灰色地帶襲擾，國軍透過聯合情監偵查知，當中共行動強度到了一定強度後，由參謀總長下令國軍部隊執行立即備戰操演，指揮官想定共軍可能的動作來進行相對性的操演因應，這是實戰化訓練一環。

針對中共灰色地帶襲擾的意涵，顧立雄解釋，中共會以隱蔽性方式，掩蓋真正的企圖，因此目前漢光演習是以應處灰色地帶襲擾，之後才會到全面作戰階段，而國防部現在對中共灰色地帶襲擾要有充分掌握，判斷徵候和威脅程度，並且有低、中、高徵候的「預警判斷表」。

顧立雄表示，中共一直稱在訓練、在演習，也許是要隱藏真正企圖，烏俄戰爭前的情況即是一個例子，所以國軍針對中共行動的低、中、高強度，會適時升高戒備，並由戰備部隊立即應對，以防中共掩飾真正企圖，使國軍猝然不及應對，因此現在國軍面對中共隱蔽真正企圖，需要能立即快速應對，這是應該要做的事情。

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沈伯洋關切，包含立即備戰操演以及各項演訓，國軍官兵有加班情況，也有可能產生過勞等情形，盼國防部注重官兵休假、補休等權益

顧立雄坦言，「我們有聽到一些反映」，並允諾會加以注意。（編輯：翟思嘉）1140319