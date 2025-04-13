漢光41兵推 顧立雄：防衛軍前8天成功聯合作戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北13日電）「漢光41號」兵推持續進行中，預計演習期程為14天，國防部長顧立雄12日主持統裁會議時表示，防衛軍前8天戰術戰法運用靈活，海空協力達成一次成功的聯合作戰，接下來演習期程中，配合攻擊軍行動方案，持續磨練防衛軍削弱戰略等執行成效。

國軍年度重要軍演「漢光41號」的「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）於5日至18日登場，以中共灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯台灣等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施14天13夜、連續24小時對抗演習。

軍聞社報導，顧立雄12日下午以統裁官身分主持演習統裁會議，當時他表示演習已進入第8天，前階段完成常態危機處理、灰色地帶應處及聯合反登陸作戰等重要課目，防衛軍整體演練成果良好，也激盪出許多值得精進的新思維。

顧立雄指出，防衛軍已靈活運用戰術戰法，海空協力達成一次成功的聯合作戰。在接下來6天的演習期程中，配合攻擊軍行動方案，將持續磨練防衛軍削弱戰略等執行成效。各級部隊務必掌握訓練節奏，持續達成預定訓練目標；另攻擊軍也應營造高張力戰場情境，誘導防衛軍實施演練，以增強防衛軍的戰備應處效能。

透過 Google News 追蹤中央社

顧立雄強調，電腦輔助指揮所演習無關勝負，而是以貼近實戰的精神，磨練防衛軍聯合作戰整體效能，並在後續的操演中，統裁部應持續設計指揮所轉移、通資中斷與通訊備援等狀況，以驗證各層級指管系統韌性，確保在實際戰況中，仍能保持有效的指揮與協同。

顧立雄說，電腦輔助指揮所演習是國軍提升聯合作戰能力的重要平台，期勉各參演單位持續投入，以高度專業完成後續課目，為確保國防安全，構築堅實的戰力。（編輯：楊凱翔）1140413