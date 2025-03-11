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杜特蒂發動菲律賓掃毒戰奪數千命 崛起到被捕始末一次看
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美媒：中國灰色地帶戰術試探底線擴大影響力 鎖定台海南海等區域

2025/3/11 20:00（3/11 20:34 更新）
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「華爾街日報」報導，中國正透過「灰色地帶」戰術，加強其亞洲影響力，針對目標包括南海、台灣海峽及喜馬拉雅山脈。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
「華爾街日報」報導，中國正透過「灰色地帶」戰術，加強其亞洲影響力，針對目標包括南海、台灣海峽及喜馬拉雅山脈。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社北京11日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，中國正透過「灰色地帶」戰術，加強其亞洲影響力，針對目標包括南海、台灣海峽及喜馬拉雅山脈。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），從波濤洶湧的南海和台灣海峽，乃至冰封的喜馬拉雅山脈，中國正追求持續的擴張，透過介於戰爭與和平之間的「灰色地帶」行動，把自身影響力擴展到亞洲各地。

據報導，北京小心翼翼權衡每一步行動，使其行動不超出恐引發直接衝突的臨界點。但中國也步步深入爭議地區，一點點地消耗對手，並且削弱其力量。

無論是軍機偵察、海警船演習，還是悄悄興建新的平民定居點，中國都在安全戰略家所謂的「灰色地帶」行動下不斷試探和推進界限。中國在每次新行動中都會稍微升級，逐步推進，試探對方的底線。

「華爾街日報」檢視了多年的船隻航行數據、衛星圖像、飛行追蹤資訊和其他衡量中國活動的指標。總結來說，這些數據顯示，中國明顯加強了旨在恐嚇對手和深化控制的策略，包括在台灣海峽、南海及喜馬拉雅山脈。

台灣海峽

過去5年來，中國讓台灣籠罩在愈來愈深的「灰色地帶」敵意氛圍中。大多數時候，中國軍機會飛向台灣本島，並越過台灣海峽中線。

中國的空中活動加劇顯而易見。追蹤中國解放軍動態的PLATracker數據顯示，2021年，中國共派出972架次軍機進入台灣防空識別區（ADIZ）。去年，中國共派出超過3000架次軍機進入台灣防空識別區，為台灣的國防及領導層帶來壓力。

2022年8月，北京為抗議時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，發動大規模軍演，台灣附近空域顯得格外繁忙。當月中國派出446架次軍機進入台灣防空識別區。

不僅僅飛機，北京當局也正部署不斷擴大的戰力組合，使台灣安全形勢變得更加複雜，同時也更加難以追蹤。這些戰力包括軍艦、海警船、研究船、無人機、漁船船隊等等，而且數量愈來愈多，模式也愈來愈新。

去年，北京當局對台灣本島附近和上空釋放數十顆神秘高空氣球，期間有一個月的時間內多達57顆，迫使台灣當局研究其飛行路徑，並試圖推測其目的，以便做出應對。

2024年5月24日中共對台軍演，國防部發布空軍監控共軍殲16型機畫面。（國防部提供）
2024年5月24日中共對台軍演，國防部發布空軍監控共軍殲16型機畫面。（國防部提供）

南海

沒有哪個地方比南海更能體現中國的「灰色地帶」戰術，北京當局透過一點一點地改變均勢，成為了南海的主導力量。

南海存在大量相互衝突的主權聲索，但緊張局勢主要源於中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權。這使得中國與其他6個南海主權聲索國政府產生分歧，並導致中國與美國關係緊張，美國不希望這條全球貿易重要水道變成中國的內海。

十餘年來，北京通過一系列措施，加強了對南海的控制。

中國從2013年開始將南海珊瑚礁變成人工島，接著逐步將這些島礁軍事化，建立了跑道、雷達和飛彈系統。當時一些美國軍方領導人曾對這些設施不屑一顧，認為它們在衝突發生將不堪一擊。

但這些島嶼基地對中國下一階段的「灰色地帶」行動至關重要，得以在整個南海建立可持續、難以匹敵的軍事存在。

美國盟友菲律賓自2022年以來首當其衝。中國採取了激進的策略，限制菲律賓在其專屬經濟區（EEZ）內的運作能力。

中國海警船隻2024年5月在菲律賓海軍人員進行運補任務時噴水柱進行干擾。（路透社）
中國海警船隻2024年5月在菲律賓海軍人員進行運補任務時噴水柱進行干擾。（路透社）

喜馬拉雅山脈

中國和印度、不丹之間的邊界問題雖然已經進行了數十年談判，但在中印兩國綿長的陸地邊界，以及地理位置具戰略意義的不丹，相關爭議至今未得到解決。中國政府悄悄地沿著這些邊界建造了數十個村莊定居點，但並非所有定居點都位於已確定的中國領土上。

中國持續將一波又一波的人口（主要是藏族人）遷入這些定居點中的許多地方。官方發布的影片以及抖音等中國社交媒體網站上影像顯示，一些家庭舉家乘坐巴士抵達當地，有時手裡會拿著中國領導人習近平的肖像。一排排整齊劃一的新建房屋等待他們的到來，中國國旗在空中飄揚。一條條標語宣告著中國的主權。

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不丹外交部表示，不丹和中國之間的邊界問題是雙方正在進行談判的主題，中國在不丹東北邊界新建的定居點「超出了不丹和中國邊界談判期間雙方商定的邊界線」。

倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）教授兼資深副研究員巴奈特（Robert Barnett）表示，中國的建設規模表明，無論與不丹的邊界談判走向如何，中國都不太可能放棄對這些土地的控制。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140311

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