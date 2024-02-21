中國海警登檢金廈遊輪 分析：北京灰色地帶戰略一環

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（中央社香港/台北21日綜合外電報導）中國海警日前強制登船臨檢金門金廈遊輪，造成遊客極大恐慌。CNN引述學者分析，這是北京「灰色地帶」戰略的一環，藉由這項挑釁行為測試台灣的反應。

金廈海域近來緊張局勢升溫，中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。中國海警局隨後在18日宣布將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，「金廈遊輪」隔天即遭中國海警強制登船臨檢。

這起前所未見的中國海警執法事件正值兩岸緊張關係升溫之際。台灣海委會主委管碧玲表示，該事件造成台灣民眾恐慌。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，多年來，金門與廈門之間的觀光船讓台灣遊客有機會在免於入境檢查下，一窺對岸景色，而中國也有類似的觀光船營運。但如今中國海警加強對此區域的巡查，導致這條熱門觀光路線也受到兩岸關係緊張的衝擊。

對於中國海警進入由台灣控制的金門水域，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎分析，這是北京「灰色地帶」戰略的一環，意即在未達公開戰爭的底線下，採取脅迫或挑釁行為。北京近年在東海、南海及台海採取這類舉措的頻率有上升之勢。

莊嘉穎指出，先前從未發生中國海警登上台灣觀光船檢查的事件，北京這次的做法是為了挑釁台灣，看看台北是否會升高緊張局勢或默默接受這類行為。

他說，中國海警選擇觀光船作為目標，因為它比較受矚目，船上預料有很多遊客且帶著相機和手機。「中國海警試圖削弱、考驗台灣治理這些水域的能力」。

海巡署已表示，將持續在台灣掌控的水域執法，並會「彈性調整執法行動，確保和平與安全」。

管碧玲則說，政府將教育台灣船舶，若遇中國海警登檢要求時不必停留，應立即通知海委會馳援。

隨著兩岸海上執法人員相遇頻率越趨頻繁，恐演變為衝突的誤判風險也隨之升高。

針對「金廈遊輪」遭中國海警強制登船臨檢，台灣國防部長邱國正向記者表示，為避免戰爭及升高衝突，國軍不會主動介入。他也坦言，國防部很擔憂兩岸擦槍走火。

民進黨籍的副總統賴清德於1月贏得台灣總統大選後，中國已加大對台施壓，包括選後幾天就奪走台灣邦交國諾魯，中國民航局隨後也宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，意即不再偏西飛、更近海峽中線，導致台灣航空安全及空防面臨更多壓力。

自2022年美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，北京隨即加大對台軍事施壓，共機飛越台海中線已成常態。

中國強硬派法律學者田飛龍認為，中國海警加強巡查金門附近水域的動作類似於中國在裴洛西訪台後「突破」海峽中線的舉措。

田飛龍在中國新聞網站觀察者網發表評論指出，這不僅是北京「宣告主權」的動作，也逐步展示並建立中國在台灣海峽治理與執法的新常態。

莊嘉穎預期，在賴清德5月就任總統之前，北京未來幾個月將增加「灰色地帶」措施，藉以測試即將上任的賴政府是否會做出讓步或犯下任何讓北京有機可趁的失誤。

他說：「這種緩慢、漸進的行為令人難以強力回應，但若讓步的話，某種程度也就像割地給北京。」（譯者：侯姿瑩/核稿：劉淑琴）1130221