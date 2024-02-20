管碧玲：台灣船遇中海警登檢要求不必停留 立即通知海委會馳援

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（中央社記者陳俊華台北20日電）金門金廈遊輪昨天遭中國海警強制登檢，海委會主委管碧玲今天表示，這是傷害人民感情、製造恐慌，令人遺憾，將教育台灣船舶，如果對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會馳援。

金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢，海巡署趕抵現場後，與「金」輪通聯掌握狀況，並一路伴航「金」輪返回水頭港。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長陳建仁列席施政報告並備質詢。

管碧玲會前受訪時表示，金廈遊輪是一艘2小時的觀光船，在海上瞭望金門地區海域，在中國也常有這種航程的船，完全沒有違法疑慮，如果是陸方的船越界到台灣海域，海委會知道它是沒有違法疑慮、誤入的船，只會廣播請它離開。

管碧玲說，中國海警登檢這艘船，傷害人民感情、製造人民恐慌，且不符合人民利益。昨天金廈遊輪位置是比較偏陸方，距離中國大陸碼頭1.9海里、距離烏沙角12.8海里，但基於海峽和平、兩岸善意，對於登檢行為表示遺憾。

管碧玲表示，台灣的船舶被登檢的SOP非常清楚，即使在任何海域遭強力驅離，只要漁船通知海委會，都會過去馳援；海巡署的船會到對方的船跟台灣的船中間，希望不要被對方登檢，並會教育台灣的船舶，如果對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會。

管碧玲說，以這次事件來看，是海巡署從雷情發現後趕快過去的，只要在雷達、瞭望、守望系統裡發現，即使船舶沒有通知都會去馳援。她也強調這不是在「嗆聲」，而是要保護所有海上的人民，不管是哪國的人民。

另外，中國大陸一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死，另有2人生還；媒體詢問是否會公布影片，管碧玲指出，希望接受調查、以昭公信，以調查結果為準。

管碧玲說，事件在短短5分鐘內發生，從海上發現這艘船、廣播，到對方開始迅速蛇行，發現是屬於要加強查緝的船舶時有一定程序，程序過程中2艘都是小船，高度搖晃情況下，當時沒有全船的監控錄影設備，這案最大困難在於事證分散。

管碧玲表示，直到2次複訊結束、檢察官勘驗也完成，她相信海巡署人員所說、行政調查也是如此，但必須大公無私，由檢察官還原真相，對家屬、亡者比較公平。

至於獲救的2人何時遣返中國，管碧玲說，希望能盡快遣返，檢察官已完成兩2次複訊也同意讓他們回去；昨天讓2人換上新衣服、也去祭拜亡者，都受到很好的照顧。（編輯：潘羿菁）1130220