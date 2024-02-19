中國海警強制登檢金廈遊輪 海巡伴航返金門水頭港

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（中央社記者蔡孟妤、張已亷金門19日電）金門「金廈遊輪」今天下午遭中國海警強制登船臨檢，讓不少乘客受到驚嚇；海巡署派遣線上10039艇趕抵現場，與「金」輪通聯掌握狀況，一路伴航「金」輪返金門水頭港。

「金」輪上多名遊客突然看到不明人士上船，發現是中國海警後，都感到驚嚇，還有人擔心因此回不了台灣，直呼「太可怕了！」

海洋委員會海巡署晚間發布說明稿指出，今天下午4時47分，海巡署第十二巡防區雷達及紅外線熱影像系統發現2艘海警船於大金門烏沙角西北方2.8浬，併靠登檢國籍「金廈遊輪」，隨即派遣線上10039艇前往應處。

海巡署指出，中方計有6名海警人員登船，於船艙查驗「金」輪航行計畫、船舶證書、船長及船員證照與船長簽名後，於下午5時19分離船。

經查「金」輪於下午3時33分搭載台灣籍11名船員及23名乘客自金門水頭出港，繞行金門海域導覽，因烏沙角外多淺灘，故在航行中偏向中國地區。

海巡署10039艇於下午5時33分趕抵現場後，即與「金」輪通聯掌握狀況，並一路伴航「金」輪返回水頭港。

海巡署表示，「金」輪屬金門當地海上觀光船，中方亦有類似觀光船至金門外海導覽，海巡署艦艇本於善意，「對此無故意違法、誤入我方水域船舶」，均以廣播驅離，從未登檢。

海巡署呼籲中方秉持和平、理性，共同維護金廈海域安寧，同時提醒國人，從事海上相關活動時，避免靠近中國一側水域，以維安全。（編輯：陳仁華）1130219