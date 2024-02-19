中國海警稱常態巡查 上午出動4船艦出沒廈金水域

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（中央社台北19日電）中國海警昨天宣布，福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動；據中國船舶網站資訊，今天上午有4艘中國執法船舶在廈金海域出沒，其中一艘資訊顯示長達92公尺，中方出動大型執法船護漁，動機受關注。

據中國港口網船舶追蹤資訊，上午有4艘隸屬中國海警的執法船舶出沒在廈金海域，航行位置圍繞金門北方、南方及東南方海域。

這4艘執法船大小差異甚大，資訊顯示，最小的一艘長15公尺、最大的長達92公尺。

據中國網上資訊，中國海警隊伍已經裝備了3000噸級以上艦艇70多艘，其中相當一部分艦艇與海軍艦艇採用了一致的標準。

中國於2021年2月1日實施授權海警必要時可對外國船隻使用武力的「海警法」，試圖在東沙、南沙積極運用海警強勢執法，謀取擴大對爭議海域的實質管控，受到周邊國家以及美國的警示。

中國海警局今年2月表示，3年來海上接處警4萬5701起，年增143.4%，化解矛盾糾紛4493起，年增29.9%，實施救助4435起，年增75%，有力維護了海上治安秩序。

「中國海警」2月18日消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

中國大陸國台辦17日表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，不存在「禁止、限制水域」一說，要求台方盡快「放船放人」後，18日再稱「台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難，草菅人命」，表示堅決支持中國海警局巡查行動，保障大陸漁民安全。

陸委會18日則強調，依照兩岸條例規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，「以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變」。

海巡署金馬澎分署14日下午接獲民眾舉報1艘中國籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署人員依法前往處置，快艇拒檢後蛇行導致船隻翻覆，4名中國籍船員落海，其中2人經海巡人員救起後送醫搶救不治。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130219