國台辦駁禁限制水域 陸委會：持續穩健執法不變

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（中央社記者李雅雯台北18日電）中國大陸一艘快艇越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。國台辦昨稱，「不存在禁止、限制水域」；陸委會今回應，中共縱容違法濫捕，將持續穩健執法。

大陸委員會（陸委會）今天透過新聞稿作出上述表示。

陸委會指出，中共長期縱容「三無」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）船舶違法濫捕，台灣將持續嚴正穩健執法；對於中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）一再地無端指控、無視各方積極調查肇因與善後處理的努力，「深表遺憾」。

陸委會表示，兩岸互不隸屬，依據中華民國憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）及相關規定處理兩岸事務立場一貫。

陸委會強調，依照兩岸條例規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，「以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變」。

陸委會說明，關於金門地區限制、禁止水域，國防部早於民國81年10月7日即依據兩岸條例劃設，歷經修正公告迄今，雙方執法機關均依此進行相關水域執法工作，據此多次展開執法及海上救難合作，歷史事實及現狀不容否認。

台灣主管機關長期以來對於越界大陸船舶多以驅離為主，一向採取穩健、妥適執法措施，「不存在國台辦所謂『粗暴驅離』或『無視大陸漁民生命財產安全』的情形」。在「三無」船舶不斷侵擾、拒絕配合、採取危險規避作為情況下，發生了不幸事件，「誰也不願意看到」。

陸委會指出，對於該案肇因，正秉持依法、公正、公開原則由檢方調查中，將會迅速地公布結果。政府也已委請海基會，基於服務兩岸民眾既有經驗，負責協助罹難者家屬處理善後事宜，呼籲雙方互相合作，有助於早日釐清事實真相。

國台辦發言人朱鳳蓮17日晚透過書面指出，「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也絕不容忍」。

她指出，台灣應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相、嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸民眾一個交代，「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔」。（編輯：唐佩君）1130218