國台辦稱廈金無禁限制水域 專家：中共推進台海內海化

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（中央社記者李雅雯台北18日電）中國大陸國台辦稱廈金海域「不存在禁止、限制水域」。專家認為，中共藉由這件事情持續推進台海內海化，也抹除其漁船非法越界問題，試圖取得未來執行灰色地帶行動的正當性。

中國大陸一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）昨表示，「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說」。

國防安全研究院國家安全研究所長沈明室今天接受中央社採訪表示，兩岸在金門、馬祖等外離島水域有禁限制水域默契，雙方過往還曾有不掛旗幟聯合演習、打擊走私等海上犯罪行為；國台辦17日聲明宣告了，這個默契不再有了。

沈明室指出，這樣的宣布相當於其先前多次宣稱「沒有海峽中線」，用意在於推進台灣海峽內海化，也就是金門、馬祖所在位置為其水域，也就沒有禁限制水域規範問題，進而否定了大陸漁船違法捕魚事實，試圖藉此動搖台灣打法律戰、輿論戰的基礎。

沈明室認為，中共藉此推進台灣海峽內海化的宣示，這也是其為了取得未來執行灰色地帶行動或是採取軍事行動的合法性、正當性。

前國防大學政戰學院院長余宗基告訴中央社，否定廈金海域禁限制水域的存在，這是中共破壞台海現狀具體事證，過去大陸非法漁船被驅趕、被扣押的案例不少，倘若真如中共所言禁限制水域不存在，過去那些案例如何解釋。

「很明顯地，中共利用這個時機點，再度地將台海內海化藉由這個事件炒作」，余宗基認為，中共現在內外風險夾擊，必須對外展現強硬態度，安撫國內民族主義聲音；對於台灣大力苛責，這也是為了掩飾中共官方對於漁船管理不善問題。

余宗基指出，面對中共試圖推進台海內海化，台灣政府應該把問題國際化。

他建議，海巡單位可在第一時間公布金門驅離快艇影像，達到戰略溝通目的，讓外界明白官方如何合理執法；另也藉此尋求周邊國家支持，一起譴責中共灰色地帶干擾作為，對於中共施壓達到反制效果，例如菲律賓也長期被南海問題困擾。（編輯：唐佩君）1130218