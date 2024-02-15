中國快艇越界拒檢翻覆2死 海委會：未惡性執法

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（中央社記者賴于榛台北15日電）中國一艘快艇昨天越界闖入金門海域，遭海巡署追緝仍拒檢，最後翻覆2死。行政院海洋委員會今天說，這艘快艇是兩岸加強取締的「3無船舶」，海巡署未惡性執法，且已聯繫漁民家屬盼助善後。

中國一艘載有4人的快艇，昨天下午越界闖入金門海域，遭海巡署人員追緝，但該船拒檢蛇行翻覆釀2死，國台辦昨天則發聲明譴責台灣以粗暴和危險方式對待大陸漁民。陸委會主委邱太三稍早受訪表示，海巡署目前已經將相關基本情節報請檢察官指揮，調查後若有結果，會通知對方。

海委會主委管碧玲今天出席政院會後記者會時指出，海巡署守護的水域有兩層，一層是外圈的限制水域、一層是內部的禁止水域，這艘越界捕魚的船舶已經進到禁止水域，因此海巡署依法行政，且這艘船舶是沒有船名、沒有船舶證書也沒有船籍登記的「3無船舶」，這是兩岸協同執法時都關注且加強取締的對象，海巡署執法有據，沒有遂行惡性行為。

管碧玲說，此次事件已經進入偵查程序，第一時間海巡署跟陸委會也都有跟原本聯絡管道通報。

她也表示，執法過程中有人不幸罹難，這部分海委會深表遺憾與哀悼，第一時間海巡署透過管道積極聯絡家屬盼協助處理善後，目前已聯繫上部分家屬。

管碧玲指出，海巡平日風裡來、浪裡去，搏命守衛海疆，截至今年2月驅離船舶累計213艘次、扣留4艘次，疲於奔命可見一斑，且同時海巡也在乎兩岸民眾情感以及和平、和諧，像是去年12月就協助沉沒在莒光外海的大陸船舶，或是過去遇有對岸漁民、漁船在中部海域、澎湖、金門、馬祖等需要避風，台灣也絕對給予支持，不會粗暴對待。（編輯：楊凱翔）1130215