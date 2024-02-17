分析：中方對快艇越界案異常克制 可能默認違法

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（中央社新加坡17日綜合外電報導）一艘中國快艇越界闖入金門海域並拒檢，最後翻覆釀成2死。有學者分析，儘管中方不滿，也不太可能為此升級緊張關係；另名學者說，北京反應平淡可能是因「默認」船隻違法。

「時代雜誌」（TIME）報導，台灣海洋委員會海巡署稱這是其執法行動首次導致有人死亡，但中國對此事件的反應卻反常地克制。

海巡署聲明表示，這艘中國快艇本月14日越界闖入金門海域，遭海巡人員追緝，拒檢後蛇行翻覆，海巡人員救起4名船員，其中2人失去意識，經搶救宣告不治。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮說：「對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。」

她還批評，「民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民」，是導致這起事件發生的主要原因。

朱鳳蓮也說：「我們正告台灣相關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。」

海巡署指出，這次涉案船隻屬「三無船舶」，意即無船名、無船舶證書和無船籍港登記，為兩岸協同執法共同關注對象。中華民國大陸委員會則說，對於這次陸籍船員拒絕配合執法工作發生不幸事件深表遺憾。

這起事件激起中國民眾憤慨，中國社群媒體「微博」有關此事件的貼文已吸引超過5000萬瀏覽次數，還有網路使用者呼籲對台灣採取報復行動。

「這是公然挑釁」，一名網友在微博寫道，「如果現在不可能攻擊台灣，有鑑於我們目前的實力，要嚴懲台灣的惡意行為並非難事」。

不過，新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）學者何子恩（Benjamin Ho）告訴時代雜誌，中國官方對這起與台灣有關事件的反應相對「平淡」，儘管怨聲四起，中國不太可能讓事件擴大。

新加坡國立大學政治學副教授黃欽浩（Chin-Hao Huang，音譯）分析，中國這次反應還算溫和的其中一個原因可能是「默認」這艘船隻的非法行為。

他說，以合法性而言，「誰越界、在沒有適當註冊下操作船隻」，哪一方有錯顯而易見；且「中方也理解並承認不能在此事件上進一步堅持提出要求，因為沒有發表強硬嚴厲聲明的合法基礎」。

他也指出，漁民死傷並非中國在意的優先事項，「可能不像中國戰機或甚至無人機被擊落那樣重要」。

台灣取締非法越界的中國漁民已有很長時間，例如海巡署人員2023年9月在距離澎湖花嶼16海里處發現一艘中國漁船並將其扣押。中國當局經常利用漁船及漁民作為強化對爭議水域聲索主權的方式，特別是在南海。

報導指出，儘管台灣海峽長期處於政治緊張，因當前領土爭議而導致有人死亡的事件幾乎未曾聽聞。

1990年曾發生2起涉及台灣當局及中國漁民的致命海上災難。當年一艘遣返50名非法中國移民的漁船與台灣軍艦碰撞，導致船上21人喪命；同年稍早，台灣當局強制將25名中國移民封艙遣返，造成他們缺氧而死。

在民主進步黨籍的賴清德贏得今年1月台灣總統大選後，原本就已緊繃的兩岸關係未來面臨更大的不確定性。

雖然要判斷北京是否會以更好戰的態度對待台灣為時尚早，但中國本週展現的克制程度或許展現了北京未來可能採取外交優先於衝突的廣泛戰略。

黃欽浩認為，北京的盤算也許是這起事件「不應破壞中國可能必須…鼓勵台灣恢復更具功能性合作的廣泛努力」。（譯者：侯姿瑩/核稿：曾依璇）1130217