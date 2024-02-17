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陸籍快艇越界翻覆2死 國台辦：不存在禁止水域

2024/2/17 23:25
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（中央社台北17日電）中國大陸一艘快艇14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。大陸國台辦今晚稱，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，不存在「禁止、限制水域」一說，要求台方盡快「放船放人」。

國台辦發言人朱鳳蓮17日晚間透過書面稱，「台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情」。

朱鳳蓮說，「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也絕不容忍」。

她說，台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸民眾一個交代。「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」

中國一艘載有4人的快艇，14日下午越界闖入金門海域，遭海巡署人員追緝，但該船拒檢蛇行翻覆釀2死。

海委會主委管碧玲15日出席政院會後記者會時指出，海巡署守護的水域有兩層，一層是外圈的限制水域、一層是內部的禁止水域，這艘越界捕魚的船舶已經進到禁止水域，因此海巡署依法行政，且這艘船舶是沒有船名、沒有船舶證書也沒有船籍登記的「3無船舶」，這是兩岸協同執法時都關注且加強取締的對象，海巡署執法有據，沒有遂行惡性行為。

管碧玲說，此次事件已經進入偵查程序，第一時間海巡署跟陸委會也都有跟原本聯絡管道通報。

海基會已發函給對岸海協會，說明過程與希望協助相關事宜，現已聯繫到4名船員的家屬，據了解家屬近期可能會經由小三通前往金門，處理後續事宜。（編輯：張淑伶）1130217

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