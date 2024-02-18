中國海警加強執法 金門縣府籲小心捕魚避免擦槍走火

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（中央社記者洪學廣金門縣18日電）中國一艘快艇越界闖入金門海域，海巡追緝時，快艇翻覆釀2死。中國海警宣布將加強執法。金門縣府和漁會低調回應，非常時期僅能呼籲漁民捕魚小心點，避免擦槍走火危機。

針對此意外，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天晚間透過書面稱，「台灣方面粗暴驅離大陸漁船致2名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情」。中國海警今天更最新宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，事態不斷升溫。

國民黨金門縣立委陳玉珍今天向中央社記者指出，金門、馬祖地區離中國距離近、互動多，時常有事務性溝通，也較不會有誤解，因此希望中央政府能授權金馬地方政府就漁權海域等經濟議題，與中國直接談，也較能求同存異。且近來中國反應顯示對岸民情激憤，兩岸在處理相關事務應更小心，避免擦槍走火。

金門縣漁會理事長陳水義認為，漁會方近期已交代漁民這段時間出海小心一點，盡量不要接觸中國漁船。但漁會沒有公權力，這些事情只能讓政府去處理，目前只能盡量低調，希望風波早日過去。

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金門縣政府則表示，福建海警局執法是對岸的權益，如同海巡緝捕越界捕魚，但縣府作為地方政府，不便對此發表意見。同時也呼籲類似水域的秩序維持，應有賴兩岸當局共商討論，盼能以兩岸漁民生計為前提，營造共好的發展環境。縣府近期也已與金門的漁會聯繫，提醒漁民近期捕魚應小心謹慎，避免擦槍走火危機。

中國一艘載有4人的快艇，14日下午越界闖入金門海域，遭海巡署人員追緝，但該船拒檢蛇行翻覆釀2死。（編輯：黃世雅）1130218