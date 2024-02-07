春節金門疏運順利 陳玉珍：感謝鄭文燦王國材協助

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（中央社記者范正祥台北7日電）金門縣國民黨立委陳玉珍今天表示，今年春節金門疏運相關安排順利，要特別感謝行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材等人協助，非常以民為念，使得金門旅台鄉親能夠順利規劃返鄉行程。

陳玉珍今天親赴台北松山機場等地關心金門旅台鄉親返鄉情形，她回到立法院接受媒體聯訪時高興表示，「很順利」，也相信未來幾天，包括春節連假結束鄉親回來台灣時，疏運也都會一切順利。

談到春節金門疏運進行順利，陳玉珍說明，「謝謝行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、國防部長邱國正，以及交通部次長林國顯」。

陳玉珍指出，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛過後，今年春節金門旅台鄉親規劃返鄉行程比較多，但是日前很多鄉親都反映訂不到機票，她特別致電鄭文燦、王國材、林國顯，說明春節金門疏運問題，也獲得了協助。

陳玉珍提及，「鄭文燦真的非常以民為念」，他特別商請華航和長榮航空幫忙。

此外，陳玉珍也感謝國軍幫忙，運能加上軍機，她指出，致電向邱國正說明春節金門疏運問題時，邱國正也是答應，如果運能不足，國防部會給予支持。（編輯：張若瑤）1130207